Женщина купила чужую семейную реликвию на распродаже: почему она решила ее сохранить

На одной из обычных распродаж в США Ливия Бучик увидела старую фоторамку и почувствовала, что не может оставить ее без внимания. Но настоящее открытие ждало ее уже дома.

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За стеклом оказались фотографии кошек и собак, а с обратной стороны были прикрепленные бирки с их именами и даты, напоминающие о тех, кого уже нет рядом. Об этом она рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Бучик поняла, что перед ней не просто украшение интерьера, а своего рода семейная реликвия. Эти животные когда-то были любимыми питомцами для незнакомы ей людей, и если бы она не приобрела рамку, все это могло бы оказаться на свалке.

"Это было очень трогательно. У меня самой две кошки, и я знаю, насколько сильна связь с домашними животными. Было так мило видеть, что кто-то хранил память о своих любимцах, даже спустя десятилетия", — говорит она.

Свою находку она повесила рядом с фото своих кошек, Луны и Тофу, и не собирается ничего менять в ней. Она считает, что важно сохранять память даже о тех, кого мы не знали лично.

За стеклом оказались фотографии кошек и собак, а с обратной стороны были прикрепленные бирки с их именами Фото: TikTok

Ее видео в TikTok собрало уже более полумиллиона просмотров и почти 100 тысяч лайков. В комментариях люди выразили благодарность американке за ее доброту:

"Это доказывает, как сильно их любили";

"Маленькие бирки… сердце не выдержало";

"Спасибо, что не дали этим малышам исчезнуть. Они любимы, даже если ты им не знакома".

Для Бучик эта история стала напоминанием о том, как мимолетна жизнь и насколько значимыми могут быть даже маленькие пушистые существа.

"Они с нами недолго, но навсегда остаются в сердце", — говорит она.

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