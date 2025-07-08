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Жінка купила чужу сімейну реліквію на розпродажі: чому вона вирішила її зберегти

Жінка купила чужу сімейну реліквію на розпродажі, яку вирішила залишити собі назавжди
Ілюстративне фото | Фото: The New York Post

На одному зі звичайних розпродажів у США Лівія Бучик побачила стару фоторамку і відчула, що не може залишити її без уваги. Але справжнє відкриття чекало на неї вже вдома.

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За склом опинилися фотографії кішок і собак, а на звороті були прикріплені бирки з їхніми іменами і дати, що нагадують про тих, кого вже немає поруч. Про це вона розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Бучик зрозуміла, що перед нею не просто прикраса інтер'єру, а свого роду сімейна реліквія. Ці тварини колись були улюбленими улюбленцями для незнайомих їй людей, і якби вона не придбала рамку, все це могло б опинитися на звалищі.

"Це було дуже зворушливо. У мене самої дві кішки, і я знаю, наскільки сильний зв'язок із домашніми тваринами. Було так мило бачити, що хтось зберігав пам'ять про своїх улюбленців, навіть через десятиліття", — каже вона.

Свою знахідку вона повісила поруч із фото своїх кішок, Луни і Тофу, і не збирається нічого змінювати в ній. Вона вважає, що важливо зберігати пам'ять навіть про тих, кого ми не знали особисто.

Жінка купила чужу сімейну реліквію на розпродажі, яку вирішила залишити собі назавжди
За склом опинилися фотографії кішок і собак, а на зворотному боці були прикріплені бирки з їхніми іменами
Фото: TikTok

Її відео в TikTok зібрало вже понад півмільйона переглядів і майже 100 тисяч лайків. У коментарях люди висловили вдячність американці за її доброту:

  • "Це доводить, як сильно їх любили";
  • "Маленькі бирки... серце не витримало";
  • "Дякую, що не дали цим малюкам зникнути. Вони улюблені, навіть якщо ти їм не знайома".

Для Бучик ця історія стала нагадуванням про те, яким швидкоплинним є життя і наскільки значущими можуть бути навіть маленькі пухнасті істоти.

"Вони з нами недовго, але назавжди залишаються в серці", — каже вона.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина показала, як її кіт драматично відреагував на спеку. Господиня виявила свого улюбленця в кумедній позі. Вираз його мордочки підкорив соцмережі і зібрав понад 1,5 мільйона переглядів.

Також стало відомо, що жінка орендувала цілу віллу заради своїх собак. Мешканка Каліфорнії заплатила за оренду будинку з басейном і обгородженим подвір'ям, щоб її улюбленці могли відпочивати в комфорті. Відео з їхньою "відпусткою" стало вірусним у соцмережах.