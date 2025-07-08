Жінка купила чужу сімейну реліквію на розпродажі: чому вона вирішила її зберегти

На одному зі звичайних розпродажів у США Лівія Бучик побачила стару фоторамку і відчула, що не може залишити її без уваги. Але справжнє відкриття чекало на неї вже вдома.

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За склом опинилися фотографії кішок і собак, а на звороті були прикріплені бирки з їхніми іменами і дати, що нагадують про тих, кого вже немає поруч. Про це вона розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Бучик зрозуміла, що перед нею не просто прикраса інтер'єру, а свого роду сімейна реліквія. Ці тварини колись були улюбленими улюбленцями для незнайомих їй людей, і якби вона не придбала рамку, все це могло б опинитися на звалищі.

"Це було дуже зворушливо. У мене самої дві кішки, і я знаю, наскільки сильний зв'язок із домашніми тваринами. Було так мило бачити, що хтось зберігав пам'ять про своїх улюбленців, навіть через десятиліття", — каже вона.

Свою знахідку вона повісила поруч із фото своїх кішок, Луни і Тофу, і не збирається нічого змінювати в ній. Вона вважає, що важливо зберігати пам'ять навіть про тих, кого ми не знали особисто.

За склом опинилися фотографії кішок і собак, а на зворотному боці були прикріплені бирки з їхніми іменами Фото: TikTok

Її відео в TikTok зібрало вже понад півмільйона переглядів і майже 100 тисяч лайків. У коментарях люди висловили вдячність американці за її доброту:

"Це доводить, як сильно їх любили";

"Маленькі бирки... серце не витримало";

"Дякую, що не дали цим малюкам зникнути. Вони улюблені, навіть якщо ти їм не знайома".

Для Бучик ця історія стала нагадуванням про те, яким швидкоплинним є життя і наскільки значущими можуть бути навіть маленькі пухнасті істоти.

"Вони з нами недовго, але назавжди залишаються в серці", — каже вона.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина показала, як її кіт драматично відреагував на спеку. Господиня виявила свого улюбленця в кумедній позі. Вираз його мордочки підкорив соцмережі і зібрав понад 1,5 мільйона переглядів.

Також стало відомо, що жінка орендувала цілу віллу заради своїх собак. Мешканка Каліфорнії заплатила за оренду будинку з басейном і обгородженим подвір'ям, щоб її улюбленці могли відпочивати в комфорті. Відео з їхньою "відпусткою" стало вірусним у соцмережах.