Новый тренд поколения Z: "индийская свадьба" превратилась в вечеринки без молодоженов (видео)

Фейковая свадьба стала новым трендом среди индийской молодежи, ведь здесь предлагают все необходимое — одежду, танцы, бросание цветов, церемонии и даже приемы гостей. Однако пользователи в сети выступают категорически против такого переосмысления торжества.

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Тренд стал довольно популярным на вечеринках в индийских мегаполисах, а ролики с "празднованиями" в стиле традиционной свадьбы вызвали оживленное обсуждение, сообщает NDTV.

Журналисты пишут, что на таких празднованиях можно надеть красочную традиционную одежду, танцевать под зажигательные ритмы дхола и смаковать индийские деликатесы без наличия настоящей пары. Сама концепция таких стилизованных вечеринок начала нравиться тем, кто хочет почувствовать праздничную атмосферу свадьбы.

Блогер из Индии Мукул Хурана рассказывает, что сейчас этот тренд уже активно стали использовать в больших городах. Также "свадьбы" начали появляться на студенческих вечеринках, выпускных и корпоративах.

Контент-мейкер добавляет, что такие события в основном являются платными, хотя некоторые проводятся на территориях колледжей или крышах баров. Цель фейковых свадеб — избавиться от финансового и эмоционального бремени, но сохранить культурную энергию. Они находят отклик среди поколения Z, которое ценит общность, инклюзивность и креативность.

"Ты пойдешь на такую свадьбу? Какое твое мнение? Это просто мода или потенциальная бизнес-модель?" — поинтересовался мнением пользователей блогер.

Мнение пользователей

В социальных сетях люди по-разному реагируют на эту идею. Главными сейчас среди пользователей есть два мнения — это временный тренд и попытки активно организаторов быстренько заработать денег.

Больше всего комментаторам понравились следующие реплики:

"Мне кажется, как и все остальные тренды — это продержится некоторое время, а потом исчезнет";

"А в чем смысл?";

"Это совершенно неправильно... Мы сами насмехаемся над своими ритуалами";

"Это безумие... Я никогда бы не пошел на такое";

"В этом мире ещё что-то настоящее осталось?! Иногда мне страшно, что мы оставляем нашим детям";

"Они просто ищут сиюминутного счастья, еще одну дозу дофамина, потому что ничего уже не дает им покоя. Скоро эта фаза тоже пройдет".

Ранее Фокус сообщал о курьезном случае бракосочетания в США. Житель Техаса обнаружил, что официально женат на своей бывшей, но согласия он не давал. Женщина якобы подделала документы о браке и подала их в местную администрацию.

Впоследствии стало известно, что женщина купила на свадьбу платье из секонд-хенда. Зария Андерсон потратила 300 долларов, приобретя в секонд-хенде старое свадебное платье и переделала его в платье своей мечты.