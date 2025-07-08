Новий тренд покоління Z: "індійське весілля" перетворилося на вечірки без наречених (відео)

Фейкове весілля стало новим трендом серед індійської молоді, адже тут пропонують все необхідне — одяг, танці, кидання квітів, церемонії та навіть прийоми гостей. Однак користувачі в мережі виступають категорично проти такого переосмислення урочистості.

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Тренд став доволі популярним на вечірках в індійських мегаполісах, а ролики зі "святкуваннями" у стилі традиційного весілля викликали жваве обговорення, повідомляє NDTV.

Журналісти пишуть, що на таких святкуваннях можна вдягнути барвистий традиційний одяг, танцювати під запальні ритми дхолу та смакувати індійські делікатеси без наявності справжньої пари. Сама концепція таких стилізованих вечірок почала подобатися тим, хто хоче відчути святкову атмосферу весілля.

Блогер з Індії Мукул Хурана розповідає, що наразі цей тренд уже активно стали використовувати в великих містах. Також "весілля" почали з'являтися на студентських вечірках, випускних і корпоративах.

Контент-мейкер додає, що такі події здебільшого є платними, хоча деякі проводяться на територіях коледжів чи дахах барів. Мета фейкових весіль — позбутися фінансового й емоційного тягаря, але зберегти культурну енергію. Вони знаходять відгук серед покоління Z, яке цінує спільність, інклюзивність і креативність.

"Ти підеш на таке весілля? Яка твоя думка? Це просто мода чи потенційна бізнес-модель?" — поцікавився думкою користувачів блогер.

Думка користувачів

У соціальних мережах люди по-різному реагують на цю ідею. Головними наразі серед юзерів є дві думки — це тимчасовий тренд і намагання активно організаторів швиденько заробити грошей.

Найбільше дописувачах сподобалися наступні репліки:

"Мені здається, як і всі інші тренди — це протримається деякий час, а потім зникне";

"А в чому сенс?";

"Це абсолютно неправильно… Ми самі насміхаємося зі своїх ритуалів";

"Це божевілля… Я ніколи б не пішов на таке";

"У цьому світі ще щось справжнє залишилося?! Іноді мені страшно, що ми залишаємо нашим дітям";

"Вони просто шукають миттєвого щастя, ще одну дозу дофаміну, бо нічого вже не дає їм спокою. Скоро ця фаза теж пройде".

Раніше Фокус повідомляв про курйозний випадок одруження в США. Мешканець Техасу виявив, що офіційно одружений зі своєю колишньою, але згоди він не давав. Жінка нібито підробила документи про шлюб і подала їх до місцевої адміністрації.

Згодом стало відомо, що жінка купила на весілля сукню з секонд-генду. Зарія Андерсон витратила 300 доларів, придбавши в секонд-хенді стару весільну сукню й переробила його на плаття своєї мрії.