Семья благодарит соседей "за терпение" из-за новорожденного ребенка: их ждал "крепкий" подарок (фото)

Мужчина обнародовал в соцсетях фотографию с запиской на дверях квартиры молодой пары, где они извиняются за чрезмерный шум из-за новорожденного ребенка. Также супруги решили в знак понимания предоставить небольшой "крепкий" презент за все неудобства.

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Соответствующую фотографию с запиской и "сюрпризом" для соседей герой истории обнародовал на одном из форумов Reddit.

На фото можно увидеть, что молодые родители оставили на дверях квартиры записку, а на ручке двери поместили ведерко, в котором лежали маленькие бутылочки с алкогольными напитками.

Записка молодоженов для соседей с "компенсацией" Фото: Reddit

"У нас есть новорожденный. Он довольно шумный. Мы извиняемся. Он очень милый, но очень шумный. Просим понимания", — говорится в тексте записки.

Также молодожены поблагодарили "за терпение" своих соседей, а также предлагают взять из ведерка нужное количество бутылочек с крепким алкоголем на свое усмотрение.

"Возьмите одну [бутылочку] или две на досуге", — завершили текст записки молодожены.

Сам герой истории опубликовал эту фотографию с подписью "Мой типа сосед", которая стала довольно обсуждаемой в соцсети. Сейчас пост получил 35 тыс. реакций и несколько сотен комментариев от пользователей.

Реакция соцсетей

В комментариях к обнародованному фото, пользователи активно обсуждали этот снимок. Большинство отметили креатив и уважение молодоженов к соседям из-за "шумного малого", а в то же время их поразило наличие ведерка с бутылочками алкоголя.

Больше всего юзерам понравились такие отзывы:

"Наверное, дети в этом доме очень полюбят теперь своих соседей";

"А кому-то не придется идти за выпивкой ночью, потому что знает точно, где ее взять";

"Молодежь, конечно, продолжает поражать. Алкоголь и дети. Весело";

"Вижу в комментариях, что не всем эта идея нравится. А я думаю, что это — довольно оригинально".

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