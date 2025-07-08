Сім'я дякує сусідам "за терпіння" через новонароджену дитину: їх чекав "міцний" подарунок (фото)

Чоловік оприлюднив у соцмережах світлину з запискою на дверях квартири молодої пари, де вони перепрошують за надмірний шум через новонароджену дитину. Також подружжя вирішило у знак порозуміння надати невеликий "міцний" презент за всі незручності.

Related video

Відповідну світлину з запискою та "сюрпризом" для сусідів герой історії оприлюднив на одному з форумів Reddit.

На фото можна побачити, що молоді батьки залишили на дверях помешкання записку, а на ручці дверей помістили відерко, в якому лежали маленькі пляшечки з алкогольними напоями.

Записка молодят для сусідів з "компенсацією" Фото: Reddit

"У нас є новонароджений. Він доволі шумний. Ми перепрошуємо. Він достобіса милий, але дуже шумний. Просимо порозуміння", — йдеться у тексті записки.

Також молодята подякували "за терпіння" своїм сусідам, а також пропонують взяти з відеречка потрібну кількість пляшечок з міцним алкоголем на свій розсуд.

"Візьміть одну [пляшечку] чи дві на дозвіллі", — завершили текст записки молодята.

Сам герой історії опублікував цю світлину з підписом "Мій типу сусід", що стала доволі обговорюваного в соцмережі. Наразі пост отримав 35 тис. реакцій та кілька сотень коментарів від юзерів.

Реакція соцмереж

У коментарях до оприлюдненого фото, користувачі активно обговорювали цей знімок. Більшість відзначили креатив і повагу молодят до сусідів через "гучного малого", а водночас їх вразила наявність відерка з пляшечками алкоголю.

Найбільше юзерам сподобалися такі відгуки:

"Певне, діти в цьому домі дуже полюблять тепер своїх сусідів";

"А комусь не доведеться йти за випивкою вночі, бо знає точно, де її взяти";

"Молодь, звісно, продовжує вражати. Алкоголь і діти. Весело";

"Бачу в коментарях, що не всім ця ідея до вподоби. А я думаю, що це — доволі оригінально".

Раніше Фокус розповідав, якою була реакція тата на перші слова доньки. Дев'ятимісячна Джейд вперше звернулася до тата, а його реакція підкорила мільйони користувачів інтернету.

Згодом стало відомо, що 17-місячна дитина стала зіркою інтернету за один рух. Відео, на якому малюк катається на самокаті, стало вірусним.