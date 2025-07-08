Свидетели были шокированы: женщина закрыла собаку в камере хранения и пошла на экскурсию

Жительница одной из европейских стран решила посетить известный замок Нойшвайнтайн в Германии и оставила в камере хранения ценные вещи. Однако очевидцы заметили, что неизвестная положила в шкафчик не только детскую коляску, но и свою собаку.

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Люди, которые заметили странное поведение женщины, были шокированы от таких действий туристки, сообщает немецкое издание Bayerischer Rundfunk.

Журналисты пишут, что свидетели рассказывали полиции развитие ситуации: неизвестная подошла к камере хранения вещей, а затем заперла свою собаку и детскую коляску. Затем она спокойно пошла на экскурсию по замку, не загадав о присутствии там четвероногого любимца.

Туристка была на экскурсии в одном из самых известных замков ФРГ Фото: Wikipedia

Когда другие туристы пытались намекнуть женщине на то, что на улице довольно жарко, туристка не отреагировала на эти слова. Затем неравнодушные граждане сообщили службе безопасности замка о том, что в камере хранения может присутствовать собака.

Охрана заведения смогла освободить небольшую собаку, порода которой не указана. Также в сейфе была коляска, которая, по информации СМИ, сама занимала половину самого тайника. Местная полиция сообщила, что сам пес не пострадал и был "заметно доволен, когда его спасли из уже нагретого шкафчика".

Впоследствии правоохранители задержали туристку и доставили ее в участок. Против владелицы собаки было возбуждено уголовное дело по факту нарушения закона ФРГ "О защите и благосостоянии животных", а в случае доказательства вины ей грозит существенный штраф или даже реальное тюремное наказание.

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