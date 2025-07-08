Свідки були шоковані: жінка зачинила собаку в камері зберігання і пішла на екскурсію
Мешканка однієї з європейських країн вирішила відвідати відомий замок Нойшвайнтайн у Німеччині та залишила в камері зберігання цінні речі. Однак очевидці помітили, що невідома поклала до шафки не тільки дитячу коляску, але й свого собаку.
Люди, які помітили дивну поведінку жінки, були шоковані від таких дій туристки, повідомляє німецьке видання Bayerischer Rundfunk.
Журналісти пишуть, що свідки переповідали поліції розвиток ситуації: невідома підійшла до камери зберігання речей, а потім замкнула свою собаку та дитячу коляску. Потім вона спокійно пішла на екскурсію замком, не загадавши про присутність там чотирилапого улюбленця.
Коли інші туристи намагалися натякнути жінці на те, що на вулиці доволі спекотно, туристка не відреагувала на ці слова. Потім небайдужі громадяни повідомили службі безпеки замку про те, що в камері зберігання може бути присутня собака.
Охорона закладу змогла звільнити невелику собаку, породу якої не вказано. Також у сейфі була коляска, яка, за інформацією ЗМІ, сама займала половину самого сховку. Місцева поліція повідомила, що сам пес не постраждав і був "помітно задоволений, коли його врятували з уже нагрітої шафки".
Згодом правоохоронці затримали туристку та доставили її до відділку. Проти власниці собаки було порушено кримінальну справу за фактом порушення закону ФРН "Про захист і добробут тварин", а у випадку доведення провини їй загрожує суттєвий штраф або навіть реальне тюремне покарання.
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