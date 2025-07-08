Свідки були шоковані: жінка зачинила собаку в камері зберігання і пішла на екскурсію

Мешканка однієї з європейських країн вирішила відвідати відомий замок Нойшвайнтайн у Німеччині та залишила в камері зберігання цінні речі. Однак очевидці помітили, що невідома поклала до шафки не тільки дитячу коляску, але й свого собаку.

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Люди, які помітили дивну поведінку жінки, були шоковані від таких дій туристки, повідомляє німецьке видання Bayerischer Rundfunk.

Журналісти пишуть, що свідки переповідали поліції розвиток ситуації: невідома підійшла до камери зберігання речей, а потім замкнула свою собаку та дитячу коляску. Потім вона спокійно пішла на екскурсію замком, не загадавши про присутність там чотирилапого улюбленця.

Туристка була на екскурсії у одному з найвідоміших замків ФРН Фото: Wikipedia

Коли інші туристи намагалися натякнути жінці на те, що на вулиці доволі спекотно, туристка не відреагувала на ці слова. Потім небайдужі громадяни повідомили службі безпеки замку про те, що в камері зберігання може бути присутня собака.

Охорона закладу змогла звільнити невелику собаку, породу якої не вказано. Також у сейфі була коляска, яка, за інформацією ЗМІ, сама займала половину самого сховку. Місцева поліція повідомила, що сам пес не постраждав і був "помітно задоволений, коли його врятували з уже нагрітої шафки".

Згодом правоохоронці затримали туристку та доставили її до відділку. Проти власниці собаки було порушено кримінальну справу за фактом порушення закону ФРН "Про захист і добробут тварин", а у випадку доведення провини їй загрожує суттєвий штраф або навіть реальне тюремне покарання.

Раніше Фокус повідомляв, як реакція кота на "повернення додому" розсмішила мережу. В американському містечку Ренделз-таун у штаті Мериленд сусід повернув кота власниці, показавши його на камеру вхідних дверей.

Згодом стало відомо, як пожежники рятували козу з багатоповерхівки.З'ясувалося, що ззовні на п'ятому поверсі багатоповерхівки перебувала тварина, яка там загадково опинилася і не могла злізти.