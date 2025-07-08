"Жизнь продолжается": солнечные кадры из Украины стремительно набрали более 10 млн просмотров (видео)

На камеру попал момент, когда дети радовались "дождю" из шланга. Пользователей соцсетей это заставляет улыбнуться и окунуться в собственные детские воспоминания.

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В TikTok стремительно набрало популярность видео, снятое в Украине. Пользователь под ником kanatop_ 7 июля опубликовал кадры, на которых дедушка в жару обливает малышей водой из шланга. Дети радостно кричали, бегали и смеялись.

На момент публикации материала солнечные кадры уже набрали 10,5 миллиона просмотров. Кроме того, видео имеет 1,8 миллиона лайков, более 15 тысяч комментариев и почти 82 тысячи сохранений.

Статистика просмотров видео с дедушкой, который обливал радостных детей водой Фото: скриншот

Часть комментариев написана на английском языке, поэтому, возможно, алгоритмы соцсети вынесли видео за пределы рекомендаций только украинцам. Многие пользователи делятся, что кадры заставили их улыбнуться. Также комментарии наполнены воспоминаниями из детства и благодарностями украинскому дедушке за радость, подаренную детям.

Видео с дедушкой, который поливал кусты и решил организовать летний "дождик" для детей, распространили на платформе United24 Media, созданной Министерством цифровой трансформации Украины. Там отметили, что лето в Украине уже расцвело в полную силу, и работник с дошкольниками устроили сезонное развлечение.

"Как бы там ни было, жизнь продолжается", — подчеркнули в United24 Media.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине ослабнет жара. По ее словам, 9 июля погода в регионах будет контрастной.

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