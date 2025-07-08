"Життя триває": сонячні кадри з України стрімко набрали понад 10 млн переглядів (відео)

На камеру потрапив момент, коли діти раділи «дощу» зі шланга. Користувачів соцмереж це змушує посміхнутись та зануритись у власні дитячі спогади.

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У TikTok стрімко набрало популярності відео, зняте в Україні. Користувач під ніком kanatop_ 7 липня опублікував кадри, на яких дідусь у спеку обливає малечу водою зі шланга. Діти радісно кричали, бігали та сміялись.

На момент публікації матеріалу сонячні кадри вже набрали 10,5 мільйона переглядів. Окрім того, відео має 1,8 мільйона лайків, понад 15 тисяч коментарів та майже 82 тисячі збережень.

Статистика переглядів відео з дідусем, який обливав радісних дітей водою Фото: скриншот

Частина коментарів написана англійською мовою, тож, можливо, алгоритми соцмережі винесли відео за межі рекомендацій лише українцям. Багато користувачів діляться, що кадри змусили їх посміхнутись. Також коментарі наповнені спогадами з дитинства та подяками українському дідусю за радість, подаровану дітям.

Відео з дідусем, який поливав кущі й вирішив організувати літній "дощик" для дітлахів, поширили на платформі United24 Media, створеній Міністерством цифрової трансформації України. Там зауважили, що літо в Україні вже розквітло на повну силу, і працівник з дошкільнятами влаштували сезонну розвагу.

"Хай там що, життя триває", — підкреслили у United24 Media.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні послабне спека. З її слів, 9 липня погода у регіонах буде контрастною.

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