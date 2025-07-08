Женщина хотела погладить уличную кошку, но события приняли неожиданный оборот (видео)

Женщина стала героиней вирусного видео в TikTok после того, как уличная кошка неожиданно устроилась у нее на коленях и отказалась уходить.

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Обычная прогулка обернулась вирусным хитом в TikTok для женщины, которая остановилась на улице, чтобы погладить черно-белую кошку, и попала в плен ее обаяния.

На кадрах, опубликованных пользователем @groupchatgetaway, видно, как женщина присаживается, чтобы почесать кошку, а та, не теряя времени, запрыгивает к ней на колени и устраивается поудобнее. Видео собрало более 1,8 миллиона просмотров, вызвав волну умиления в сети.

"Когда поглаживание случайной кошки на улице принимает неожиданный оборот. Да, теперь я застряла здесь навсегда", — гласил текст под видео.

Женщина описала нового пушистого друга как самую дружелюбную кошку на свете. Комментаторы поспешили поддержать ее в "неожиданном плену", а некоторые — поделиться собственными историями.

"Вот почему вы приседаете — чтобы подготовиться к такой ситуации", "Теперь уходить незаконно", "Мой первый кот сделал это, когда я пошел в приют. Он запрыгнул ко мне на колени, и я понял, что выбора больше нет", — писали они.

С научной точки зрения, подобное поведение кошки — проявление доверия и комфорта. Как отмечает руководство от бренда Sheba, кошка может воспринимать такое поведение как демонстрацию привязанности и даже "права собственности". Тем не менее, специалисты из PetMD рекомендуют проявлять осторожность с уличными животными. Всегда лучше позволить кошке первой подойти и внимательно следить за ее реакцией.

Ранее Фокус сообщал, что женщина арендовала целую виллу ради своих собак. Жительница Калифорнии заплатила за аренду дома с бассейном и огороженным двором, чтобы ее любимчики могли отдыхать в комфорте. Видео с их "отпуском" стало вирусным в соцсетях.

Также стало известно, что отец играл с сыном и не заметил, кто наблюдал за ними в углу. Трогательная сцена с ребенком и папой приобрела новое значение после того, как в кадре заметили грустного кота. По словам молодой мамы, до рождения сына именно пушистик по кличке Бинкс был их любимчиком.