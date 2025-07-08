Жінка хотіла погладити вуличну кішку, але події набули несподіваного обороту (відео)

Жінка стала героїнею вірусного відео в TikTok після того, як вулична кішка несподівано влаштувалася у неї на колінах і відмовилася йти.

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Звичайна прогулянка обернулася вірусним хітом у TikTok для жінки, яка зупинилася на вулиці, щоб погладити чорно-білу кішку, і потрапила в полон її чарівності.

На кадрах, опублікованих користувачем @groupchatgetaway, видно, як жінка сідає, щоб почухати кішку, а та, не гаючи часу, встрибує до неї на коліна і влаштовується зручніше. Відео зібрало понад 1,8 мільйона переглядів, викликавши хвилю розчулення в мережі.

"Коли погладжування випадкової кішки на вулиці набуває несподіваного обороту. Так, тепер я застрягла тут назавжди", — свідчив текст під відео.

Жінка описала нового пухнастого друга як найдоброзичливішу кішку на світі. Коментатори поспішили підтримати її в "несподіваному полоні", а дехто — поділитися власними історіями.

"Ось чому ви присідаєте — щоб підготуватися до такої ситуації", "Тепер йти незаконно", "Мій перший кіт зробив це, коли я пішов у притулок. Він застрибнув до мене на коліна, і я зрозумів, що вибору більше немає", — писали вони.

З наукового погляду, подібна поведінка кішки — прояв довіри та комфорту. Як зазначає керівництво від бренду Sheba, кішка може сприймати таку поведінку як демонстрацію прихильності й навіть "права власності". Проте, фахівці з PetMD рекомендують проявляти обережність з вуличними тваринами. Завжди краще дозволити кішці першій підійти й уважно стежити за її реакцією.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка орендувала цілу віллу заради своїх собак. Мешканка Каліфорнії заплатила за оренду будинку з басейном і обгородженим двором, щоб її улюбленці могли відпочивати в комфорті. Відео з їхньою "відпусткою" стало вірусним у соцмережах.

Також стало відомо, що батько грався із сином і не помітив, хто спостерігав за ними в кутку. Зворушлива сцена з дитиною і татом набула нового значення після того, як у кадрі помітили сумного кота. За словами молодої мами, до народження сина саме пухнастик на прізвисько Бінкс був їхнім улюбленцем.