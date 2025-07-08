Эффективнее камер наблюдения: в Китае пустой бассейн переделали в офис (фото)

Компания Luban Decoration Group из Чэнду, провинция Сычуань, на юго-западе Китая, которая занимается дизайном помещений, прославилась после того, как один из ее сотрудников показал в соцсетях необычный проект.

Related video

Дело в том, что ее дизайнеры переоборудовали пустой бассейн в офисное помещение, сообщает South China Morning Post.

Как видно на опубликованных фото, люди работают в "глубокой части", а затем покидают офис по оригинальным лестницам у бассейна.

"Бассейн, превращенный в офисное помещение", – гласила подпись к кадрам.

Тренажерный зал, бассейн и офис компании находятся на одном этаже. Стеклянная дверь рядом с тренажерным залом ведет сотрудников в так называемый офис бассейна.

Сооружение в значительной степени сохранило свою первоначальную структуру, на табличках с надписями "зона для плавания" и "глубокая акватория 1,55 м" все еще видны. Служащие поднимаются к своим рабочим местам, используя оригинальные поручни бассейна.

В необычном офисе люди проработали два месяца Фото: South China Morning Post

Один из сотрудников рассказал, что бассейн был переоборудован в связи с ремонтом, и что они работали там уже два месяца.

На фотографиях, популярных в интернете, видны пять рядов столов, каждый с восемью полностью оборудованными рабочими местами. Электричество подается через розетки на полу и удлинители. Один из сотрудников пошутил, что, глядя вниз со своего стола, он видит разметку бассейна, из-за которой каждое рабочее место ощущается как небольшой бассейн для дайвинга.

"Я чувствую себя как в научно-фантастическом фильме; это так дико, но в то же время круто. Я мог бы хвастаться этим офисным пространством год!" — сказал он.

Несмотря на первоначальное веселье, необычный офис быстро вызвал критику со стороны интернет-обозревателей, которые выразили обеспокоенность по поводу пожарной безопасности.

Ван Мин, партнер юридической фирмы Beijing Yingli Law Firm, отметил, что среди проблем были заблокированные пути эвакуации и отсутствие необходимых мер пожарной безопасности.

Обустройство офиса также вызвало оживленное обсуждение в интернете.

"Этот затопленный офис поистине уникален. Стоит вам расслабиться, как боссу достаточно сделать несколько шагов, и весь офис будет виден. Это даже эффективнее камер видеонаблюдения!", "Могут возникнуть проблемы с пожарной безопасностью. Бассейны и офисные помещения подчиняются разным строительным нормам и правилам", "Подводный офис, возможно, выглядит модно, но влажность может вызвать ревматизм. Сидеть долгие часы в глубокой воде? Мои суставы не выдержат", — пишут пользователи.

Позже местная пожарная служба отреагировала на жалобы, провела расследование, и компания покинула временный офис.

Ранее Фокус писал, что в Лондоне заброшенный офис переделали в оригинальный треугольный дом.

Мы также рассказывали, как автомастера превратили старую машину в роскошный удлиненный лимузин.