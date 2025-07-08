Ефективніше за камери спостереження: у Китаї порожній басейн переробили на офіс (фото)

Компанія Luban Decoration Group з Ченду, провінція Сичуань, на південному заході Китаю, яка займається дизайном приміщень, прославилася після того, як один з її співробітників показав у соцмережах незвичайний проект.

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Річ у тім, що її дизайнери переобладнали порожній басейн на офісне приміщення, повідомляє South China Morning Post.

Як видно на опублікованих фото, люди працюють у "глибокій частині", а потім залишають офіс оригінальними сходами біля басейну.

"Басейн, перетворений на офісне приміщення", — йшлося в підписі до кадрів.

Тренажерний зал, басейн і офіс компанії розташовані на одному поверсі. Скляні двері поруч із тренажерною залою ведуть співробітників у так званий офіс басейну.

Споруда значною мірою зберегла свою первісну структуру, на табличках з написами "зона для плавання" і "глибока акваторія 1,55 м" все ще видно. Службовці піднімаються до своїх робочих місць, використовуючи оригінальні поручні басейну.

У незвичайному офісі люди пропрацювали два місяці Фото: ленивый кот

Один зі співробітників розповів, що басейн був переобладнаний у зв'язку з ремонтом, і що вони працювали там уже два місяці.

На фотографіях, популярних в інтернеті, видно п'ять рядів столів, кожен з вісьмома повністю обладнаними робочими місцями. Електрика подається через розетки на підлозі та подовжувачі. Один з працівників пожартував, що, дивлячись вниз зі свого столу, він бачить розмітку басейну, через яку кожне робоче місце відчувається як невеликий басейн для дайвінгу.

"Я почуваюся як у науково-фантастичному фільмі; це так дико, але водночас круто. Я міг би хвалитися цим офісним простором рік!" — сказав він.

Незважаючи на початкові веселощі, незвичайний офіс швидко викликав критику з боку інтернет-оглядачів, які висловили стурбованість з приводу пожежної безпеки.

Ван Мін, партнер юридичної фірми Beijing Yingli Law Firm, зазначив, що серед проблем були заблоковані шляхи евакуації та відсутність необхідних заходів пожежної безпеки.

Облаштування офісу також викликало спричинило обговорення в інтернеті.

"Цей затоплений офіс воістину унікальний. Варто вам розслабитися, як босові достатньо зробити кілька кроків, і весь офіс буде видно. Це навіть ефективніше за камери відеоспостереження!", "Можуть виникнути проблеми з пожежною безпекою. Басейни та офісні приміщення підпорядковуються різним будівельним нормам і правилам", "Підводний офіс, можливо, має модний вигляд, але вологість може викликати ревматизм. Сидіти довгі години в глибокій воді? Мої суглоби не витримають", — пишуть користувачі.

Пізніше місцева пожежна служба відреагувала на скарги, провела розслідування, і компанія покинула тимчасовий офіс.

Раніше Фокус писав, що в Лондоні занедбаний офіс переробили в оригінальний трикутний будинок.

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