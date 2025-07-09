Женщина прочитала тайную переписку мужа: ее шокировала неожиданная правда о семье

24-летняя жительница Великобритании рассказала о неприятном открытии о своем близком окружении, когда случайно взяла в руки планшет своего избранника. Найденная переписка открыла правду на отношения между ее парнем и членами ее семьи.

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Женщина признается, что до сих пор находится в шоковом состоянии и сейчас ищет специалиста для психотерапии после открытия ранее неизвестной правды, рассказала героиня истории на одном из форумов Reddit.

Британка рассказывает, что с 18 лет встречалась со своим будущим женихом и чувствовала себя прекрасно в отношениях. Ее мама также хорошо приняла будущего зятя. Все было хорошо до момента, когда четыре года назад она сообщила всем о своей беременности.

Героиня говорит, что так и не узнала тогда, кто был отцом ее будущего младшего брата. Сама же британка знала о непродолжительных отношениях матери с другими мужчинами, но теперь вся семья начала активно помогать в уходе за малышом.

Однако недавно женщина решила провести Netflix-марафон, и впоследствии у нее сел ноутбук. Тогда она взяла планшет своего жениха и включила его, на который начала приходить масса сообщений.

"Это привлекло мое внимание, я зашла проверить и нашла все. Я сломалась. Что это вообще!" — вспоминает героиня истории.

Оказалось, что женщина наткнулась на переписку матери и ее жениха, где они обсуждали чувство вины между ними за то, что произошло. Листая дальше, она нашла фотографии беременной мамы, брата в младенческом возрасте и другие снимки его ранних лет.

"Я больше не могла. Плакала, кажется, часами и ждала, пока парень вернется домой. Хотела бы я быть той женщиной, которая может собраться и сохранять спокойствие перед тем, как разоблачить предателя, но не могу", — призналась британка.

Когда ее жених поздно вернулся домой, она показала ему сообщение и потребовала объяснений. После непродолжительных отпираний ее избранник раскрыл потрясающую правду — когда героиня истории уехала с подругами в отпуск, жених и ее мама провели совместный ужин, а потом "одно привело к другому, и они вместе переспали".

"Они чувствовали вину за содеянное, но не настолько, потому что они еще два-три раза встречались под предлогом обсуждения. Когда мама узнала о беременности, то они прекратили эти встречи и решили мне не говорить, потому что жених "любил меня и не мог меня потерять", а мама не хотела потерять дочь", — пересказала детали разговора с мужем героиня истории.

Когда она услышала правду о том, что ее младший брат является на самом деле сыном ее матери и жениха, она решила разорвать помолвку, а также прервала общение с матерью. Сейчас женщина переехала к подруге, ищет себе психотерапевта и говорит, что "не может с этим справиться сама".

Реакция соцсетей

В комментариях к этой истории, пользователи признались, что были шокированы от того, что прочитали. Большинство пользователей поддержали женщину и советовали, как ей стоит поступить дальше после пережитой многолетней лжи.

Больше всего корреспонденты отметили следующие реплики:

"Черт возьми. Мне так жаль, что ты это проходишь. Это будто ад на Земле. У тебя здесь поддержка всех, продолжай двигаться вперед! Ты уже хорошо справляешься, просто иди дальше, желаю тебе всего наилучшего!";

"Лучше всего — это пойти к психологу, тебе нужно ментально подготовиться к неизбежному";

"О Боже, бедняжка. Предана теми двумя, которым ты больше всего доверяла. Они просто отвратительны. Я никогда не пойму, как мамы или сестры могут так делать. Твоя мама — абсолютно подлая. Самая низкая из самых низких. Твой бывший — просто мусор";

"Ты намного лучше их обоих. Мое сердце болит за тебя. Ты заслуживаешь гораздо лучшую маму, чем та, что у тебя есть. Пожалуйста, никогда не говори с ними и не прощай. Разорви все связи и иди дальше".

Ранее Фокус сообщал, как женщина уличила любимого в измене с его родственницей. Комментаторы однозначно стали на сторону героини истории, советовали ей немедленно разводиться с таким мужчиной и откровенно осудили факт инцеста.

Впоследствии стало известно, как девушка преодолела 10 тыс. километров для свидания. Их романтическая история могла бы стать сюжетом голливудского фильма.