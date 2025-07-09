Жінка прочитала таємне листування чоловіка: її шокувала неочікувана правда про сім'ю

24-річна мешканка Великої Британії розповіла про неприємне відкриття про своє близьке оточення, коли випадково взяла в руки планшет свого обранця. Знайдене листування відкрило правду на стосунки між її хлопцем та членами її родини.

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Жінка зізнається, що досі перебуває в шоковому стані та наразі шукає фахівця для психотерапії після відкриття раніше невідомої правди, розповіла героїня історії на одному з форумів Reddit.

Британка розповідає, що з 18 років зустрічалася зі своїм майбутнім нареченим та почувалася чудово в стосунках. Її мама також добре прийняла майбутнього зятя. Все було добре до моменту, коли чотири роки тому вона повідомила всім про свою вагітність.

Героїня каже, що так і не дізналася тоді, хто був батьком її майбутнього молодшого брата. Сама ж британка знала про нетривалі стосунки матері з іншими чоловіками, але тепер вся родина почала активно допомагати в догляді за малюком.

Однак нещодавно жінка вирішила провести Netflix-марафон, та згодом в неї сів ноутбук. Тоді вона взяла планшет свого нареченого та ввімкнула його, на який почали приходити маса повідомлень.

"Це привернуло мою увагу, я зайшла перевірити та знайшла все. Я зламалась. Що це взагалі!" — згадує героїня історії.

Виявилося, що жінка натрапила на листування матері та її нареченого, де вони обговорювали почуття провини поміж ними за те, що сталося. Гортаючи далі, вона знайшла фотографії вагітної мами, брата в немовлячому віці та інші знімки його ранніх років.

"Я більше не могла. Плакала, здається, годинами та чекала, поки хлопець повернеться додому. Хотіла б я бути тією жінкою, яка може зібратися і зберігати спокій перед тим, як викрити зрадника, але не можу", — зізналася британка.

Коли її наречений пізно повернувся додому, вона показала йому повідомлення та вимагала пояснень. Після нетривалих відпирань її обранець розкрив приголомшливу правду — коли героїня історії поїхала з подругами у відпустку, наречений та її мама провели спільну вечерю, а потім "одне призвело до іншого, і вони разом переспали".

"Вони відчували провину за скоєне, але не настільки, бо вони ще двічі-тричі зустрічалися під приводом обговорення. Коли мама дізналася про вагітність, то вони припинили ці зустрічі та вирішили мені не казати, бо наречений "любив мене і не міг мене втратити", а мама не хотіла втратити дочку", — переповіла деталі розмови з чоловіком героїня історії.

Коли вона почула правду про те, що її молодший брат є насправді сином її матері та нареченого, вона вирішила розірвати заручини, а також перервала спілкування з матір'ю. Наразі жінка переїхала до подруги, шукає собі психотерапевта та каже, що "не може з цим впоратися сама".

Реакція соцмереж

У коментарях до цієї історії, користувачі зізналися, що були шоковані від того, що прочитали. Більшість юзерів підтримали жінку та радили, як їй варто вчинити далі після пережитої багаторічної брехні.

Найбільше дописувачі відзначили наступні репліки:

"Чорт забирай. Мені так шкода, що ти це проходиш. Це ніби пекло на Землі. У тебе тут підтримка всіх, продовжуй рухатися вперед! Ти вже добре справляєшся, просто йди далі, бажаю тобі всього найкращого!";

"Найкраще — це піти до психолога, тобі потрібно ментально підготуватися до неминучого. Ти сама сказала, вони, найімовірніше, спробують зіткнутися з тобою на роботі чи деінде, і останнє, що хочеться — бути застиглою зненацька і не бути готовою впоратися з цим."

"О Боже, бідолашна. Зраджена тими двома, яким ти найбільше довіряла. Вони просто гидкі. Я ніколи не зрозумію, як мами чи сестри можуть так робити. Твоя мама — абсолютно підла. Найнижча з найнижчих. Твій колишній — просто сміття";

"Ти набагато краща за них обох. Моє серце болить за тебе. Ти заслуговуєш набагато кращу маму, ніж та, що в тебе є. Будь ласка, ніколи не говори з ними та не пробачай. Розірви всі зв’язки та йди далі".

Раніше Фокус повідомляв, як жінка викрила коханого на зраді з його родичкою. Коментатори однозначно стали на сторону героїні історії, радили їй негайно розлучатися з таким чоловіком і відверто засудили факт інцесту.

Згодом стало відомо, як дівчина подолала 10 тис. кілометрів для побачення. Їхня романтична історія могла б стати сюжетом голлівудського фільму.