Мама включила видеоняню и замерла, увидев "трюки" своего сына (видео)

Молодая мама из Флориды (США) Келси Пфлайдерер была шокирована, когда обратила внимание на видеоняню и обнаружила своего сына Джеймса стоящим на голове в кроватке.

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Вместо тихого дневного сна пятилетний мальчик решил импровизировать акробатический номер, вызвав взрыв смеха у миллионов зрителей по всему миру. Об необычном случае американка рассказала в одном из видео в Instagram.

Видео, снятое пару лет назад и недавно опубликованное в Instagram, стремительно набрало более двух миллионов просмотров. На кадрах видно, как мальчик переворачивается вверх тормашками, будто бросая вызов не только гравитации, но и родительским ожиданиям.

"Он был настолько уставшим, что не мог заснуть… и слишком переутомлен, чтобы оставаться в горизонтальном положении", — с улыбкой рассказала Пфлайдерер.

Несмотря на усталость, Джеймс выбрал способ "отключиться" с максимальной выразительностью, в стиле настоящего "дикаря", как его называет мама.

Келси — не только мама, но и писательница, которая вдохновляется своей личной историей. Женщина живет с редкой опухолью позвоночника и эпилепсией, что не мешает ей сохранять искреннюю любовь к жизни и делиться ею с другими через соцсети. Видео с Джеймсом она разместила, чтобы поддержать других родителей.

"Иногда лучший способ справиться с усталостью — это просто посмеяться", — отмечает она.

Несмотря на сложности, Келси построила онлайн-сообщество, где поддерживают друг друга в борьбе с болезнями, тревожностью и родительскими трудностями.

"Если мой маленький уголок интернета вдохновит хотя бы одного человека не сдаться, а жить с радостью — он уже выполняет свою задачу", — добавила американка.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина решил проверить родительский совет из интернета. Отец из США втайне собирал послания от всех учителей своей дочери начиная с детского сада и до окончания школы. Он подарил ей книгу с этими записями в день выпускного.

Также стало известно, что реакция отца на первые слова дочки покорила сеть. Девятимесячная Джейд впервые сказала "папа". Ролик стал вирусным и набрал более 20,8 миллионов просмотров.