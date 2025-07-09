Мама ввімкнула відеоняню і завмерла, побачивши "трюки" свого сина (відео)

Молода мама з Флориди (США) Келсі Пфлайдерер була шокована, коли звернула увагу на відеоняню і виявила, що її син Джеймс стоїть на голові в ліжечку.

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Замість тихого денного сну п'ятирічний хлопчик вирішив імпровізувати акробатичний номер, викликавши вибух сміху в мільйонів глядачів у всьому світі. Про незвичайний випадок американка розповіла в одному з відео в Instagram.

Відео, зняте кілька років тому і нещодавно опубліковане в Instagram, стрімко набрало понад два мільйони переглядів. На кадрах видно, як хлопчик перевертається догори дриґом, ніби кидаючи виклик не тільки гравітації, а й батьківським очікуванням.

"Він був настільки втомленим, що не міг заснути... і надто перевтомлений, щоб залишатися в горизонтальному положенні", — з усмішкою розповіла Пфлайдерер.

Попри втому, Джеймс вибрав спосіб "відключитися" з максимальною виразністю, у стилі справжнього "дикуна", як його називає мама.

Келсі — не лише мама, а й письменниця, яка надихається своєю особистою історією. Жінка живе з рідкісною пухлиною хребта та епілепсією, що не заважає їй зберігати щиру любов до життя та ділитися нею з іншими через соцмережі. Відео з Джеймсом вона розмістила, щоб підтримати інших батьків.

"Іноді найкращий спосіб впоратися з втомою — це просто посміятися", — зазначає вона.

Попри складнощі, Келсі побудувала онлайн-спільноту, де підтримують одне одного в боротьбі з хворобами, тривожністю та батьківськими труднощами.

"Якщо мій маленький куточок інтернету надихне хоча б одну людину не здатися, а жити з радістю — він уже виконує своє завдання", — додала американка.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік вирішив перевірити батьківську пораду з інтернету. Батько зі США потай збирав послання від усіх вчителів своєї доньки починаючи з дитячого садка і до закінчення школи. Він подарував їй книгу з цими записами в день випускного.

Також стало відомо, що реакція батька на перші слова доньки підкорила мережу. Дев'ятимісячна Джейд вперше сказала "тато". Ролик став вірусним і набрав понад 20,8 мільйонів переглядів.