На аукционе продали редкие часы: принадлежали участнику знаменитой исторической битвы (фото)

Известный аукционный дом Olympia Auctions в Лондоне объявил о продаже редкого лота. Им оказались серебряные карманные часы, которые принадлежали британскому офицеру, участвовавшему в знаменитой "Атаке легкой конницы" во время Крымской войны (1853-1856).

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Покупателем стал неизвестный владелец, который заплатил почти 7 тыс. фунтов (почти 400 тыс. грн) и пожелал остаться анонимным, сообщает WhatstheJam.

Сами редкие часы были сделаны из серебра и принадлежали одному из участников атаки Легкой бригады капитану Томасу Эвергарду-Гаттону, который носил их во время битвы под Балаклавой в 1854 году.

Часы капитана Томаса Эвергарда-Гаттона Фото: Jam Press Капитан Томас Эвергард-Хаттон Фото: Jam Press

Военный был офицером 4-го полка Легких драгун, а во время известной "атаки" получил ранение в правое бедро. Впоследствии его левое бедро также было серьезно повреждено, а лошадь капитана не пережила той битвы.

Впоследствии мужчина лечился в нескольких военных госпиталях, а затем вернулся в Великобританию в марте 1855 года. Он получил Крымскую медаль от королевы Виктории во время официальной церемонии на парадной площадке Гвардейского полка в мае 1855 года.

Два года спустя он оставил армию в звании бревет-майора, продав свою офицерскую комиссию. Ряд предметов его униформы и личных вещей, в частности его сабля и шако (высокая цилиндрическая военная шапка) сейчас хранятся в Национальном военном музее в Челси.

На самих часах можно увидеть гравировку:" Носил капитан Томас Гаттон, 4-й легкий драгунский во время атаки под Балаклавой 1854 г.".

Гравировка на часах Фото: Jam Press Оцифрованная версия гравировки

Как сообщил представитель Olympia Auctions этот редкий экземпляр был продан во время аукциона, который проходил в выходные 25-26 июня. Окончательная цена за лот составила 6875 фунтов (более 390 тыс.грн).

"Удивительная история выживания Гаттона и сохранения этих часов после той битвы зажгла воображение покупателей", — говорится в заявлении представителя аукционного дома.

Ранее Фокус сообщал, что в Гонконге продали наручные часы за миллионы. Часы Patek Philippe, которые на аукционе назвали настоящим произведением искусства, имеют корпус из 18-каратного белого золота, вечный календарь, карту звездного неба и фазы Луны.

Впоследствии стало известно, как золотые часы пассажира "Титаника" выставили на аукцион. Джон Джейкоб Астор был самым богатым пассажиром утонувшего лайнера. Часы нашли на его теле, после того, как "Титаник" утонул.