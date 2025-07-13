На аукціоні продали рідкісний годинник: належав учаснику знаменитої історичної битви (фото)

Відомий аукціонний дім Olympia Auctions у Лондоні оголосив про продаж рідкісного лота. Ним виявився срібний кишеньковий годинник, який належав британському офіцеру, що брав участь у знаменитій "Атаці легкої кінноти" під час Кримської війни (1853-1856).

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Покупцем став невідомий власник, який заплатив майже 7 тис. фунтів (майже 400 тис. грн) і побажав залишитися анонімним, повідомляє WhatstheJam.

Сам рідкісний годинник був зроблений зі срібла та належав одному з учасників атаки Легкої бригади капітану Томасу Евергарду-Гаттону, який носив його під час битви під Балаклавою у 1854 році.

Годинник капітана Томаса Евергарда-Гаттона Фото: Jam Press Капітан Томас Евергард-Гаттон Фото: Jam Press

Військовий був офіцером 4-го полку Легких драгунів, а під час відомої "атаки" отримав поранення у праве стегно. Згодом його ліве стегно також було серйозно пошкоджене, а кінь капітана не пережив тієї битви.

Згодом чоловік лікувався в кількох військових шпиталях, а потім повернувся до Великої Британії у березні 1855 року. Він отримав Кримську медаль від королеви Вікторії під час офіційної церемонії на парадному майданчику Гвардійського полку в травні 1855 року.

Два роки потому він залишив армію у званні бревет-майора, продавши свою офіцерську комісію.Ряд предметів його уніформи та особистих речей, зокрема його шабля та шако (висока циліндрична військова шапка) нині зберігаються у Національному військовому музеї в Челсі.

На самому годиннику можна побачити гравіювання:" Носив капітан Томас Гаттон, 4-й легкий драгунський під час атаки під Балаклавою 1854 р".

Гравіювання на годиннику Фото: Jam Press Оцифрована версія гравіювання

Як повідомив представник Olympia Auctions цей рідкісний екземпляр було продано під час аукціону, який відбувався у вихідні 25-26 червня. Остаточна ціна за лот склала 6875 фунтів (понад 390 тис.грн).

"Дивовижна історія виживання Гаттона та збереження цього годинника після тієї битви запалила уяву покупців", — йдеться у заяві представника аукціонного дому.

Раніше Фокус повідомляв, що в Гонконгу продали наручний годинник за мільйони. Годинник Patek Philippe, який на аукціоні назвали справжнім витвором мистецтва, має корпус з 18-каратного білого золота, вічний календар, карту зоряного неба та фази Місяця.

Згодом стало відомо, як золотий годинник пасажира "Титаніка" виставили на аукціон. Джон Джейкоб Астор був найбагатшим пасажиром потонулого лайнера. Годинник знайшли на його тілі, після того, як "Титанік" потонув.