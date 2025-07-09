Мужчина укротил гигантскую королевскую кобру: ее размеры впечатляют (видео)

Представитель лесной службы Индии поймал и показал гигантскую королевскую кобру, которую спокойно держал в своих руках. Пользователи были шокированы размерами змеи и признали, что у укротителя пресмыкающихся "невероятная выдержка и навыки".

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Сам ролик стал вирусным в соцсетях — набрал почти 100 тыс. просмотров и десятки комментариев озадаченных юзеров, сообщает NDTV.

На кадрах продолжительностью 11 секунд можно увидеть, как работник Индийской лесной службы Парвин Касван демонстрирует свою невозмутимость и уверенно держит огромную змею. Его спокойствие невероятное, ведь он обращается с рептилией с удивительной легкостью, которая визуально имеет более 3 метров в длину.

"Если вы когда-то интересовались, какими на самом деле бывают размеры королевской кобры. Вы знаете, где они встречаются в Индии? И что делать, когда видите одного?" — написал господин Касван в подписи к видео.

В аккаунте мужчины можно увидеть, как ему постоянно приходится иметь дело с различными животными, обитающими в индийских лесах — слоны, тигры и тому подобное.

Сами же журналисты напоминают, что королевская кобра — это самая длинная ядовитая змея в мире, которая может достигать до 5,5 метров, обитает в частности в Индии, предпочитая местности с густой растительностью и богатой добычей. В Индии королевские кобры чаще всего встречаются в Западных и Восточных Гатах, а также в северо-восточных штатах, таких как Ассам, Мегхалая и Аруначал-Прадеш.

Несмотря на свою пугающую репутацию, королевские кобры обычно избегают контактов с людьми. Эти змеи играют важную роль в поддержании естественного баланса экосистем благодаря своему влиянию на популяции других животных.

Реакция соцсетей

Вирусное видео с мужчиной и гигантской королевской коброй вызвало у пользователей шок и удивление. Многие юзеры начали делились чувствами — от восхищения и удивления из-за размеров змеи до настоящего страха и тревоги.

Больше всего корреспонденты отметили следующие реплики:

"Видел такую однажды. Был с заклинателем змей. Он был где-то 17 футов. И я искренне надеюсь больше никогда не увидеть такого в дикой природе. Их размеры вызывают мурашки";

"Видел настоящую кобру в дикой природе: толстая, темно-черного цвета с полосами, а шипение было настолько страшным, что я той ночью не смог нормально спать";

"Я видел одну такую в Западных Гатах. Лучшее, что можно сделать — это вести себя медленно и увеличить расстояние между собой и коброй";

"Главное правило в контакте со змеями — не делать резких движений и быть внимательным. Змея никогда не нападает первой";

"Просто невероятная выдержка. Спокойно, взвешенно и аккуратно обращается с ней. Знает свое дело".

Ранее Фокус сообщал, как мужчина нашел в мороженом ядовитую змею. В Таиланде 33-летний мужчина был ошеломлен, когда нашел ядовитую змею в только что приобретенном мороженом.

Впоследствии стало известно, как укротитель змей контактирует с королевской коброй. В сети пользователи выразили восхищение действиями мужчины.