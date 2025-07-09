Чоловік приборкав гігантську королівську кобру: її розміри вражають (відео)

Представник лісової служби Індії впіймав та показав гігантську королівську кобру, яку спокійно тримав у своїх руках. Користувачі були шоковані від розмірів змії та визнали, що в приборкувача плазунів "неймовірна витримка та навички".

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Сам ролик став вірусним у соцмережах — набрав майже 100 тис. переглядів і десятки коментарів спантеличених юзерів, повідомляє NDTV.

На кадрах тривалістю 11 секунд можна побачити, як працівник Індійської лісової служби Парвін Касван демонструє свою незворушність та впевнено тримає величезну змію. Його спокій неймовірний, адже він поводиться з рептилією з дивовижною легкістю, яка візуально має понад 3 метри в довжину.

"Якщо ви колись цікавились, якими насправді бувають розміри королівської кобри. Ви знаєте, де вони зустрічаються в Індії? І що робити, коли бачите одного?" — написав пан Касван у підписі до відео.

В акаунті чоловіка можна побачити, як йому постійно доводиться мати справу з різними тваринами, що мешкають в індійських лісах — слони, тигри тощо.

Самі ж журналісти нагадують, що королівська кобра — це найдовша отруйна змія у світі, яка може досягати до 5,5 метрів, мешкає зокрема в Індії, надаючи перевагу місцевостям із густою рослинністю та багатою здобиччю. В Індії королівські кобри найчастіше зустрічаються в Західних і Східних Гатах, а також у північно-східних штатах, таких як Ассам, Меґхалая та Аруначал-Прадеш.

Попри свою лячну репутацію, королівські кобри зазвичай уникають контактів із людьми. Ці змії відіграють важливу роль у підтримці природного балансу екосистем завдяки своєму впливу на популяції інших тварин.

Реакція соцмереж

Вірусне відео з чоловіком і гігантською королівською коброю викликало в користувачів шок і здивування. Багато юзерів почали ділилися почуттями — від захоплення та подиву через розміри змії до справжнього страху та тривоги.

Найбільше дописувачі відзначили наступні репліки:

"Бачив таку одного разу. Був із заклинателем змій. Мав десь 17 футів. І я щиро сподіваюся більше ніколи не побачити такого в дикій природі. Їхні розміри викликають дрижаки";

"Бачив справжню кобру в дикій природі: товста, темно-чорного кольору зі смугами, а шипіння було настільки страшним, що я тієї ночі не зміг нормально спати";

"Я бачив одну таку в Західних Гатах. Найкраще, що можна зробити — це поводитися повільно та збільшити відстань між собою та коброю";

"Головне правило у контакті зі зміями — не робити різких рухів та бути уважним. Змія ніколи не нападає першою";

"Просто неймовірна витримка. Спокійно, виважено та акуратно поводиться з нею. Знає свою справу".

Раніше Фокус повідомляв, як чоловік знайшов у морозиві отруйну змію. У Таїланді 33-річний чоловік був приголомшений, коли знайшов отруйну змію у щойно придбаному морозиві.

Згодом стало відомо, як приборкувач змій контактує з королівською коброю. В мережі користувачі висловили захоплення діями чоловіка.