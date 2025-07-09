Супруги купили крошечного щенка, который вырос до 45 кг: как так случилось (фото)

Супруги из Уэльса были шокированы, когда их щенок, которого им выдали за кокапу, вырос почти в четыре раза больше ожидаемого и оказался вовсе не той породы.

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Пес по кличке Бобби должен был быть маленьким и пушистым, но вырос в мощного 45-килограммового гиганта. Об этом пишет The Sun.

Пара из Уэльса была поражена, когда их маленький щенок, которого они взяли из приюта как кокапу (смесь кокер-спаниеля и пуделя), превратился в огромную 45-килограммовую собаку — бернедуделя, гибрид бернского зенненхунда и пуделя.

43-летняя Лора Макфарлейн и 51-летний Джейми Гриффитс взяли щенка по кличке Бобби в ноябре 2022 года. Заводчик уверял, что это популярная декоративная порода кокапу, и пара ожидала, что взрослый пес будет весить не более 12 кг. Но со временем стало ясно, что их питомец растет в разы быстрее, чем остальные кокапу.

"Он был самым крупным еще до того, как вырос полностью. Все говорили, что он похож скорее на лабрадуделя", — рассказывает Лора.

Бобби оказался гибридом мощного бернского зенненхунда и пуделя Фото: Kennedy News and Media

Решив провести генетический тест, пара узнала, что в Бобби нет и следа кокер-спаниеля. Он оказался бернедуделем, гибридом мощного бернского зенненхунда, которого изначально выводили в Швейцарии для перевозки тяжестей, и пуделя.

Несмотря на неожиданность, Лора говорит, что не жалеет ни на секунду.

"Просто теперь его стало больше любить. Он мой лучший друг. Очень веселый, озорной и у него много друзей-собак", — отмечает она.

Супруги берут Бобби с собой повсюду Фото: Kennedy News and Media

Сейчас Бобби весит как подросток, примерно 45 кг, питается трижды в день, а иногда получает даже воскресное жаркое или английский завтрак. Пара берет его с собой повсюду: на лодки, в походы, на природу.

Лора призывает будущих владельцев собак тщательно узнавать происхождение питомцев, особенно при обращении к заводчикам, и по возможности брать животных из приютов.

"Мы не можем представить жизнь без собаки. И Бобби нам не помеха", — говорит она.

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