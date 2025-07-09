Подружжя купило крихітне цуценя, яке виросло до 45 кг: як так сталося (фото)

Подружжя з Уельсу було шоковане, коли їхнє цуценя, яке їм видали за кокапу, виросло майже вчетверо більшим за очікуване і виявилося зовсім не тієї породи.

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Пес на прізвисько Боббі мав бути маленьким і пухнастим, але виріс у потужного 45-кілограмового гіганта. Про це пише The Sun.

Пара з Уельсу була вражена, коли їхнє маленьке цуценя, яке вони взяли з притулку як кокапу (суміш кокер-спанієля і пуделя), перетворилося на величезного 45-кілограмового собаку — бернедуделя, гібрид бернського зенненхунда і пуделя.

43-річна Лора Макфарлейн і 51-річний Джеймі Гріффітс взяли цуценя на прізвисько Боббі в листопаді 2022 року. Заводчик запевняв, що це популярна декоративна порода кокапу, і пара очікувала, що дорослий пес важитиме не більше 12 кг. Але з часом стало зрозуміло, що їхній вихованець росте в рази швидше, ніж інші кокапу.

"Він був найбільшим ще до того, як виріс повністю. Усі говорили, що він схожий скоріше на лабрадуделя", — розповідає Лора.

Боббі виявився гібридом потужного бернського зенненхунда і пуделя Фото: Kennedy News and Media

Вирішивши провести генетичний тест, пара дізналася, що в Боббі немає і сліду кокер-спанієля. Він виявився бернедуделем, гібридом потужного бернського зенненхунда, якого спочатку виводили у Швейцарії для перевезення важких речей, і пуделя.

Попри несподіванку, Лора каже, що не шкодує ні на секунду.

"Просто тепер його стало більше любити. Він мій найкращий друг. Дуже веселий, пустотливий і в нього багато друзів-собак", — зазначає вона.

Подружжя бере Боббі із собою всюди Фото: Kennedy News and Media

Зараз Боббі важить як підліток, приблизно 45 кг, харчується тричі на день, а інколи отримує навіть недільну печеню або англійський сніданок. Пара бере його з собою всюди: на човни, в походи, на природу.

Лора закликає майбутніх власників собак ретельно дізнаватися походження улюбленців, особливо під час звернення до заводчиків, і за можливості брати тварин із притулків.

"Ми не можемо уявити життя без собаки. І Боббі нам не перешкода", — каже вона.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка орендувала цілу віллу заради своїх собак. Мешканка Каліфорнії заплатила за оренду будинку з басейном і обгородженим двором, щоб її улюбленці могли відпочивати в комфорті. Відео з їхньою "відпусткою" стало вірусним у соцмережах.

Також стало відомо, що батько грався із сином і не помітив, хто спостерігав за ними в кутку. Зворушлива сцена з дитиною і татом набула нового значення після того, як у кадрі помітили сумного кота. За словами молодої мами, до народження сина саме пухнастик на прізвисько Бінкс був їхнім улюбленцем.