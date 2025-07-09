"Поначалу было странно": женщина рассказала о неловких моментах с близнецами мужа (фото)

Девушка вышла замуж за одного из тройняшек, и теперь постоянно сталкивается с неловкими ситуациями: от случайных комплиментов не тому брату до подозрений в измене.

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Женщина рассказала о забавных и порой неловких моментах своей жизни с супругом, который является однояйцевым тройняшкой. Об этом пишет Bussines Insider.

История моментально вызвала бурю эмоций и интерес со стороны пользователей соцсетей, ведь подобная ситуация для большинства звучит как сюжет комедийного сериала.

Сначала она, как и многие, просто влюбилась в мужчину по имени Крис. Но со временем поняла, что жить с человеком, у которого есть два идентичных брата это нечто совсем иное.

"Поначалу было странно. Их трое, и все на одно лицо. Но с годами я перестала замечать внешнее сходство — они такие разные внутри", — пишет она.

Женщина отмечает, что счастлива в браке и ничего не хочет менять Фото: bussines insider

Тем не менее, курьезные ситуации случаются до сих пор. В одном из эпизодов она перепутала мужа с его братом и сделала ему комплимент весьма пикантного характера. К счастью, оба восприняли это с юмором.

"Я стояла на кухне, готовила, и тут вошел "мой муж". Я игриво выкрикнула: "Классная задница!", и только потом поняла, что это не он. Его брат застыл как олень в свете фар. Мы оба разразились смехом, но с тех пор я тройне внимательнее", — рассказывает она.

Сложнее становится, когда один из братьев живет в том же городе, что и пара. Тогда начинаются настоящие недоразумения: кто-то может подумать, что у женщины роман на стороне, увидев ее в обнимку с "не тем" тройняшкой. Однажды даже коллега ее зятя разнес слух, будто она изменяет мужу, просто не зная, что у того есть "клон".

"Иногда я ловлю на себе взгляды: кто-то явно пытается выяснить, с кем я и почему у него такое знакомое лицо. А потом, когда они узнают, что я замужем за одним из троих, начинается шквал вопросов: "Ты их различаешь?", "Они над тобой подшучивают?", "Тебе не нравятся все трое?" — и я только закатываю глаза", — признается она.

И хотя ее отец — разнояйцевый близнец, по словам женщины, это совсем не подготовило ее к жизни с тремя абсолютно одинаковыми мужчинами. Но несмотря на все, она уверена, что в ее браке есть все — любовь, смех, и немного волшебства. И менять она ничего не собирается.

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Также стало известно, что мать жениха появилась на церемонии в свадебном платье и вуали. Свадебная церемония в один миг превратилась в спектакль, когда женщина появилась в образе невесты.