"Спочатку було дивно": жінка розповіла про незручні моменти з близнюками чоловіка (фото)

Дівчина вийшла заміж за одного з трійнят, і тепер постійно стикається з незручними ситуаціями: від випадкових компліментів не тому братові до підозр у зраді.

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Жінка розповіла про кумедні та часом незручні моменти свого життя з чоловіком, який є однояйцевим трійнятами. Про це пише Bussines Insider.

Історія моментально викликала бурю емоцій і інтерес з боку користувачів соцмереж, адже подібна ситуація для більшості звучить як сюжет комедійного серіалу.

Спочатку вона, як і багато хто, просто закохалася в чоловіка на ім'я Кріс. Але з часом зрозуміла, що жити з людиною, в якої є два ідентичних брати, це щось зовсім інше.

"Спочатку було дивно. Їх троє, і всі на одне обличчя. Але з роками я перестала помічати зовнішню схожість — вони такі різні всередині", — пише вона.

Жінка зазначає, що щаслива у шлюбі і нічого не хоче змінювати Фото: bussines insider

Проте курйозні ситуації трапляються досі. В одному з епізодів вона переплутала чоловіка з його братом і зробила йому комплімент вельми пікантного характеру. На щастя, обидва сприйняли це з гумором.

"Я стояла на кухні, готувала, і тут увійшов "мій чоловік". Я грайливо вигукнула: "Класна дупа!", і тільки потім зрозуміла, що це не він. Його брат застиг як олень у світлі фар. Ми обидва вибухнули сміхом, але відтоді я втричі уважніша", — розповідає вона.

Складніше стає, коли один із братів живе в тому ж місті, що й пара. Тоді починаються справжні непорозуміння: хтось може подумати, що в жінки роман на стороні, побачивши її в обіймах із "не тим" трійнятами. Одного разу навіть колега її зятя розніс чутки, ніби вона зраджує чоловіка, просто не знаючи, що в того є "клон".

"Іноді я ловлю на собі погляди: хтось явно намагається з'ясувати, з ким я і чому в нього таке знайоме обличчя. А потім, коли вони дізнаються, що я одружена з одним із трьох, починається шквал запитань: "Ти їх розрізняєш?", "Вони над тобою жартують?", "Тобі не подобаються всі троє?" — і я тільки закочую очі", — зізнається вона.

І хоча її батько — різнояйцевий близнюк, за словами жінки, це зовсім не підготувало її до життя з трьома абсолютно однаковими чоловіками. Але попри все, вона впевнена, що в її шлюбі є все — кохання, сміх, і трохи чарівництва. І змінювати вона нічого не збирається.

Раніше Фокус повідомляв, що пара розповіла про "особливий" ритуал, який допомагає їм роками не сваритися. Джордж Гірн з Великої Британії розповів, як проста звичка допомогла йому і дівчині зберегти гармонію у стосунках. Раз на місяць вони обговорюють свої почуття і цілі, і вже два з половиною роки обходяться без конфліктів.

Також стало відомо, що мати нареченого з'явилася на церемонії у весільній сукні та вуалі. Весільна церемонія в одну мить перетворилася на виставу, коли жінка з'явилася в образі нареченої.