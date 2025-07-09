Мужчина увидел свою пожертвованную одежду на продаже уже через 45 минут

Джейкоба Кинга удивила неожиданная ситуация: менее чем через час после того, как он отнес вещи в ящик для благотворительных пожертвований, увидел их на улице, развешанными возле супермаркета.

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Как сообщает Mirror, Кинг поделился видео в TikTok, на котором видно его бывшую одежду — куртки и рубашки, развешенные на перилах вдоль стены магазина. На месте не было ни одного продавца, однако вещи выглядели так, будто их выставили на продажу.

"Точка зрения: вы жертвуете одежду на благотворительность, а через 45 минут ее уже продают возле Lidl. Я уважаю эту суету, но это выглядело как некое издевательство", — написал британец под видео.

Публикация вызвала оживленное обсуждение в комментариях.

"Вы выбросили одежду на улицу или отнесли ее на продажу в благотворительный магазин?", — спросил один из пользователей.

Другой добавил: "Как пожертвовать? Если вы оставили сумку с одеждой возле магазина, очень рискуете, что ее кто-то украдет", — добавил другой читатель.

"Вот почему вам следует делать пожертвования, когда магазин открыт, а не оставлять их на улице", — заметил еще один человек.

Джейкоб ответил на многочисленные комментарии.

"Многие люди задают один и тот же вопрос, поэтому я отвечу на него только раз. Я положил одежду в коробку для благотворительных пожертвований, в которую потом кто-то залез", — отметил Джейкоб Кинг.

Несмотря на споры, некоторые пользователи поддержали возможные действия продавца.

"Разве не в этом вся суть? Пожертвовать их, чтобы кто-то менее счастливый мог как-то воспользоваться ими?" — отметил один из комментаторов.

"Честно говоря, технически это то, на что вы отдали одежду, не так ли? Этому человеку явно нужны деньги больше, чем благотворительному магазину, чей генеральный директор, вероятно, имеет трехзначную зарплату. Черт возьми. Это не та благотворительная организация, которую вы имели в виду, но она помогает кому-то, кто живет в вашей общине", — добавил другой пользователь.

По данным Ассоциации по переработке текстиля (TRA), благотворительные организации Великобритании несут существенные убытки из-за кражи вещей из ящиков для пожертвований. TRA отмечает, что стоимость замены одного украденного контейнера может достигать 1 тыс. 500 фунтов стерлингов, а общие финансовые потери организаций, участвующих в программе, потенциально составляют до 1 миллиона фунтов.

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