Чоловік побачив свій пожертвуваний одяг на продажу вже за 45 хвилин

Джейкоба Кінга здивувала несподівана ситуація: менш ніж за годину після того, як він відніс речі до скриньки для благодійних пожертв, побачив їх на вулиці, розвішаними біля супермаркету.

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Як повідомляє Mirror, Кінг поділився відео в TikTok, на якому видно його колишній одяг – куртки й сорочки – розміщений на бильцях уздовж стіни магазину. На місці не було жодного продавця, однак речі виглядали так, ніби їх виставили на продаж.

"Точка зору: ви жертвуєте одяг на благодійність, а через 45 хвилин його вже продають біля Lidl. Я поважаю цю метушню, але це виглядало як певне знущання", – написав британець у підписі до відео.

Публікація викликала жваве обговорення в коментарях.

"Ви викинули одяг на вулицю чи віднесли його на продаж до благодійного магазину?", – запитав один із користувачів.

Інший додав: "Як пожертвувати? Якщо ви залишили сумку з одягом біля магазину, дуже ризикуєте, що її хтось вкраде", – додав інший читач.

"Ось чому вам слід робити пожертви, коли магазин відкритий, а не залишати їх надворі", – зауважила ще одна людина.

Джейкоб відповів на численні коментарі.

"Багато людей ставлять одне й те саме питання, тому я відповім на нього лише раз. Я поклав одяг у коробку для благодійних пожертв, до якої потім хтось заліз", – зазначив Джейкоб Кінг.

Попри суперечки, деякі користувачі підтримали можливі дії продавця.

"Хіба не в цьому вся суть? Пожертвувати їх, щоб хтось менш щасливий міг якось скористатися ними?" – зазначив один із коментаторів.

"Чесно кажучи, технічно це те, на що ви віддали одяг, чи не так? Цій людині явно потрібні гроші більше, ніж благодійному магазину, чий генеральний директор, ймовірно, має тризначну зарплату. До біса. Це не та благодійна організація, яку ви мали на увазі, але вона допомагає комусь, хто живе у вашій громаді", – додав інший користувач.

За даними Асоціації з перероблювання текстилю (TRA), благодійні організації Великої Британії зазнають суттєвих збитків через крадіжки речей зі скриньок для пожертв. TRA зазначає, що вартість заміни одного вкраденого контейнера може сягати 1 тис. 500 фунтів стерлінгів, а загальні фінансові втрати організацій, що беруть участь у програмі, потенційно становлять до 1 мільйона фунтів.

Фокус нещодавно писав про те, як німець віддав старі кросівки "Червоному хресту", а потім побачив їх на секонд-хенді.

Як повідомляв Фокус, у США чоловік заробляє на секонд-хенді близько $80 тисяч щороку.