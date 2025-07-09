Ветеринары сделали фото чихуахуа на паспорт: кадры с собакой стали вирусными (фото)

27-летняя жительница Северной Каролины (США) Ариэль решила отвести свою собаку к ветеринару. Там должны были сделать фотографию четвероногого на паспорт, но увиденный кадр озадачил и рассмешил как владелицу чихуахуа Джиджи, так и пользователей соцсетей.

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Фотографии того, как выглядит собака на картинке и на паспорте, американка выставила в своем Tiktok.

Джиджи у ветеринара Фото: TikTok Фото собаки в ветеринарном паспорте Фото: TikTok

"Фото, которое ветеринар сделал для медицинской карты Джиджи. Они также сказали, что она в идеальной форме", — подписала видео Ариэль.

Фотографии с собакой стали вирусными — собрали почти 6.6 млн просмотров, 2 млн лайков и почти 10 тыс. комментариев. Женщина рассказывает журналистам Newsweek о курьезной ситуации, а также о визите к ветеринару, где и сняли эту фотографию.

"Когда мы пришли в клинику, одна из ассистенток сказала, что ей нужно сфотографировать Джиджи. Во время съемки Джиджи выдала то, что я называю ее "знаковой улыбкой Джиджи". Она улыбается, когда возбуждена", — рассказала Ариэль. "

Ассистентка, которая делала и тоже посмеялась над ним, показала его Ариэль и даже отправила ей. Но через несколько минут, когда владелица получила документы с лечением и счетами, то поняла, что это забавное фото теперь навсегда прикреплено к официальной медицинской истории ее любимицы.

Девушка признается, что теперь она и ее собака стали знаменитостями. В частности, женщина была в баре, где к ней подошел незнакомый человек и заявил, что является фанатом ее собаки. После ее выхода Ариэль получила "тысячи новых подписчиков".

"Я знала, что Джиджи — особенная, с момента, когда встретила ее. И прекрасно видеть, что это замечают и другие. Я онкобольная, поэтому ее присутствие очень помогает мне пережить лечение. Собаки — настоящий дар, нам повезло иметь их в жизни. Я бесконечно благодарна за Джиджи и в дальнейшем буду делиться со всем миром, какая она замечательная", — рассказала женщина.

Ранее Фокус сообщал, как женщину разбудил странный звук ночью. Когда она открыла глаза, то увидела в своей спальне неожиданного гостя, видео с которым стало очень вирусным и набрало более 7,5 млн просмотров в Tiktok.

Впоследствии стало известно, что чихуахуа спас хозяина после падения в ущелье гор. Его четвероногий спутник верно ждал на месте, а также указал вызванным спасателям место пребывания хозяина.