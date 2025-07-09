Ветеринари зробили фото чихуахуа на паспорт: кадри з собакою стали вірусними (фото)

27-річна мешканка Північної Кароліни (США) Аріель вирішила відвести свого собаку до ветеринара. Там мали зробити світлину чотирилапого на паспорт, та побачений кадр спантеличив та розсмішив як власницю чихуахуа Джіджі, так і користувачів соцмереж.

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Світлини того, як виглядає собака на зображенні та на паспорті, американка виставила у своєму Tiktok.

Джіджі у ветеринара Фото: TikTok Фото собаки у ветеринарному паспорті Фото: TikTok

"Фото, яке ветеринар зробив для медичної картки Джіджі. Вони також сказали, що вона в ідеальній формі", — підписала відео Аріель.

Світлини з собакою стали вірусними — зібрали майже 6.6 млн переглядів, 2 млн лайків та майже 10 тис. коментарів. Жінка розповідає журналістам Newsweek про курйозну ситуацію, а також про візит до ветеринара, де і зняли цю світлину.

"Коли ми прийшли до клініки, одна з асистенток сказала, що їй потрібно сфотографувати Джіджі. Під час зйомки Джіджі видала те, що я називаю її "знаковою усмішкою Джіджі". Вона усміхається, коли збуджена", — розповіла Аріель. "

Асистентка, яка робила та теж посміялася з нього, показала його Аріель і навіть надіслала їй. Та за кілька хвилин, коли власниця отримала документи з лікуванням і рахунками, то зрозуміла, що це кумедне фото тепер назавжди прикріплене до офіційної медичної історії її улюблениці.

Дівчина зізнається, що тепер вона та її собака стали знаменитостями. Зокрема, жінка була в барі, де до неї підійшла незнайома людина і заявила, що є фанатом її собаки. Після її виходу Аріель отримала "тисячі нових підписників".

"Я знала, що Джіджі — особлива, з моменту, коли зустріла її. І чудово бачити, що це помічають й інші. Я онкохвора, тож її присутність дуже допомагає мені пережити лікування. Собаки — справжній дар, нам пощастило мати їх у житті. Я безмежно вдячна за Джіджі й надалі ділитимусь з усім світом, яка вона чудова", — розповіла жінка.

Раніше Фокус повідомляв, як жінку розбудив дивний звук уночі. Коли вона розплющила очі, то побачила у своїй спальні неочікуваного гостя, відео з яким стало дуже вірусним і набрало понад 7,5 млн переглядів у Tiktok.

Згодом стало відомо, що чихуахуа врятував господаря після падіння в ущелину гір. Його чотирилапий супутник вірно чекав на місці, а також вказав викликаним рятувальникам місце перебування господаря.