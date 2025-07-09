Женщина не смывала макияж более 20 лет: что случилось с ее лицом в итоге (фото)

37-летняя жительница Цзилиня (Китай) по имени Гао привлекла внимание пользователей Интернета после того, как призналась, почему у нее необычно красное лицо.

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По словам китаянки, она не смывала макияж как следует более 20 лет, что в конечном итоге привело к серьезной аллергической реакции, вызвавшей воспаление на ее лице, пишет Oddity Central.

Гао рассказала, что увлеклась помадой своей матери еще в раннем подростковом возрасте и начала краситься в 15 лет. Однако она считала снятие макияжа "слишком сложным", руководствуясь принципом: "Зачем смывать макияж, если на следующий день все равно придется его наносить заново?"

Поэтому она просто умывалась водой перед сном и на следующий день наносила макияж снова. Хотя она годами боролась с акне, Гао утверждает, что ее кожа была в относительно хорошем состоянии, пока в начале этого года у нее не случилась серьезная аллергическая реакция, из-за которой ее лицо опухло и деформировалось до неузнаваемости.

Гао не знает, как вернуть свое лицо в норму

Вместо того чтобы проконсультироваться у дерматолога, она обратилась в клинику эстетической медицины за инъекцией препарата, "улучшающего кожу" (Skin Booster), которая только усугубила ситуацию, придав коже фиолетовый оттенок.

"Зуд невыносимый… Я каждый день прячусь дома. Не осмеливаюсь выйти на улицу. Все мое лицо морщинистое и ужасное. Я не осмеливаюсь выходить на улицу, знакомиться с людьми или заводить друзей. В худшем случае сыпь ощущается так, будто по лицу ползают тысячи крошечных муравьев", – призналась Гао.

Выросшая в скромной семье, Гао иногда пользовалась дешевым тональным кремом, что, как она подозревает, способствовало ее нынешнему состоянию.

Дерматологи скептически относятся к тому, что макияж мог быть причиной ее симптомов, независимо от того, насколько плохо она очищала лицо. Некоторые считают, что ее симптомы были вызваны множеством других причин, таких как розацеа и дерматит.

Женщина обращалась к косметологу, но это еще больше усугубило ситуацию Фото: Weibo

"22 года без надлежащего очищения кожи — это, конечно, плохо, но то, что мы видим, — это более сложная проблема. Возможно, дело в сочетании агрессивных средств, возможном злоупотреблении стероидами или многократных инъекциях", – объяснил один из врачей.

Случай Гао вызвал бурную дискуссию на Weibo, китайском аналоге X. Многие задавались вопросом, мог ли неправильно снятый макияж вызвать такую ​​аллергическую реакцию, или же 37-летняя женщина сделала что-то еще, чтобы повредить кожу. Некоторые даже обвиняли ее в том, что она использует свое состояние для привлечения внимания.

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