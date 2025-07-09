Жінка не змивала макіяж понад 20 років: що сталося з її обличчям зрештою (фото)

37-річна мешканка Цзіліня (Китай) на ім'я Гао привернула увагу користувачів інтернету після того, як зізналася, чому у неї незвично червоне обличчя.

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За словами китаянки, вона не змивала макіяж належним чином понад 20 років, що в кінцевому підсумку призвело до серйозної алергічної реакції, яка викликала запалення на її обличчі, пише Oddity Central.

Гао розповіла, що захопилася помадою своєї матері ще в ранньому підлітковому віці і почала фарбуватися в 15 років. Однак вона вважала зняття макіяжу "занадто складним", керуючись принципом: "Навіщо змивати макіяж, якщо наступного дня все одно доведеться його наносити заново?"

Тому вона просто вмивалася водою перед сном і наступного дня наносила макіяж знову. Хоча роками боролася з акне, Гао стверджує, що її шкіра була у відносно хорошому стані, поки на початку цього року в неї не трапилася серйозна алергічна реакція, через яку її обличчя набрякло і деформувалося до невпізнання.

Гао не знає, як повернути своє обличчя в норму

Замість того, щоб проконсультуватися у дерматолога, вона звернулася до клініки естетичної медицини за ін'єкцією препарату, який "покращує шкіру" (Skin Booster), що тільки погіршила ситуацію, надавши шкірі фіолетового відтінку.

"Свербіж нестерпний... Я щодня ховаюся вдома. Не наважуюся вийти на вулицю. Усе моє обличчя зморшкувате й жахливе. Я не наважуюся виходити на вулицю, знайомитися з людьми або заводити друзів. У гіршому випадку висип відчувається так, ніби по обличчю повзають тисячі крихітних мурах", — зізналася Гао.

Гао, котра виросла в скромній родині, іноді користувалася дешевим тональним кремом, що, як вона підозрює, сприяло її нинішньому стану.

Дерматологи скептично ставляться до того, що макіяж міг бути причиною її симптомів, незалежно від того, наскільки погано вона очищала обличчя. Деякі вважають, що її симптоми були спричинені безліччю інших факторів, таких як розацеа і дерматит.

Жінка зверталася до косметолога, але це ще більше погіршило ситуацію Фото: Weibo

"22 роки без належного очищення шкіри — це, звісно, погано, але те, що ми бачимо, — це складніша проблема. Можливо, річ у поєднанні агресивних засобів, можливому зловживанні стероїдами або багаторазових ін'єкціях", — пояснив один із лікарів.

Випадок Гао викликав бурхливу дискусію на Weibo, китайському аналогу X. Багато хто задавався питанням, чи міг неправильно знятий макіяж викликати таку алергічну реакцію, або ж 37-річна жінка зробила щось ще, щоб пошкодити шкіру. Дехто навіть звинувачував її в тому, що вона використовує свій стан для привернення уваги.

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