Пять лет и начнется: мужчина предрекает войну и запасается едой на годы вперед (фото)

31-летний Шахзад Каяни активно интересовался историями о выживании с 12 лет, и недавно мужчина решил начать активно готовиться к новому глобальному конфликту. Он убежден, что в случае Третьей мировой, которая произойдет около 2030 года, надо иметь "все необходимое в запасе".

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В своем тайнике он уже собрал продукты питания, рюкзаки и вещи на сумму £21 500 (около 1 млн грн) и продолжает пополнять запасы, сообщает Mirror.

Британец говорит, что сейчас имеет все — от палаток и одеял до еды, плиток, фонарей и даже оружия. По его мнению, этих запасов хватит, чтобы поддерживать жизнь себя и еще четырех членов семьи в течение шести месяцев. Он поделился списком из 10 вещей, которые, по его мнению, должны быть в каждом доме для выживания в случае катастрофы.

Тревожные рюзкаки с запасами еды и воды Фото: Mirror

"У каждого должен быть рюкзак для эвакуации с базовыми вещами. Минимум два литра воды, аптечка, фильтр для воды. И как можно больше еды — по крайней мере на три дня в рюкзаке, а дома еще больше. Фонарик, термоодеяло, радио для получения новостей, если исчезнет электроэнергия. Какое-то средство для разжигания огня и нож — чтобы, например, заточить палку или защитить себя. И, наконец, копии всех важных документов, на случай если вы не сможете вернуться домой", — говорит выживальщик.

Кроме этого, в хранилище мужчины есть большие запасы всевозможных вещей для чрезвычайных ситуаций. Его гараж и подвал содержат все: от запасов еды и воды на полгода до источников резервного питания и обогрева, спальные мешки, палатки, запасную обувь, носки, кемпинговые плитки и фонари на аккумуляторах.

Шахзад даже имеет коллекцию огнестрельного оружия, на которое имеет официальное разрешение — на случай, если после катастрофы ситуация станет опасной. Он хранит сырьевые продукты — муку, рис и фасоль — которые подходят для долгосрочного питания. Он запаковал их в 25-литровые ведра, потому что такие продукты могут храниться годами при надлежащих условиях.

Запасы продуктов в тайнике мужчины Фото: Mirror Ведра с продуктами длительного хранения Фото: Mirror

"Есть такая вещь, которую делают "препперы": вы кладете сухие продукты в мешки из майлара с кислородными поглотителями — их легко можно купить на Amazon. Белый рис (только белый!) и фасоль могут храниться более 25 лет. А цельнозерновая белая мука — до 10 лет, если хранить в прохладном сухом месте в герметичных ведрах", — раскрывает секреты хранения мужчина.

У него также есть десятки литров воды в бутылках, которые он докупает каждый раз, когда он идет в супермаркет. Сам выживальщик добавляет, что просто постепенно покупал все необходимое и советует каждому иметь по крайней мере двухнедельный запас еды и воды, базовую аптечку, фонарик, обогреватель на пропане и плитку, источники резервного питания — солнечную панель и павербанки с батарейками.

Хотя некоторые считают его подготовку чрезмерной, Шахзад говорит, что на 70% уверен, что все эти запасы понадобятся к 2030 году.

"Из того, что я читал, в ближайшие пять лет произойдет большое отключение электросети. Или же катастрофическая кибератака. Или новая пандемия. Или природная катастрофа", — откровенно говорит британец

Ранее Фокус рассказывал, что мужчина готовится к концу света более 10 лет. Отец двоих детей, 33-летний Денн Гросс убежден, что самая большая беда — это не катастрофы или войны, а неподготовленность людей к ним.

Впоследствии стало известно, как выживальщики готовятся к Третьей мировой войне. Самым популярным оружием стал арбалет, а также популярны противогазы, сублимированные продукты и йодистый калий. Еще выживальщики Канады рекомендуют приобрести тяжелый фонарик.