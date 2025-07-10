П'ять років і почнеться: чоловік передрікає війну і запасається їжею на роки вперед (фото)

31-річний Шахзад Каяні активно цікавився історіями про виживання з 12 років, та нещодавно чоловік вирішив розпочати активно готуватися до нового глобального конфлікту. Він переконаний, що у випадку Третьої світової, яка станеться близько 2030 року, треба мати "все необхідне в запасі".

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У своєму сховку він уже зібрав харчові продукти, рюкзаки та речі на суму £21 500 (близько 1 млн грн) та продовжує поповнювати запаси, повідомляє Mirror.

Британець каже, що наразі має все — від наметів і ковдр до їжі, плиток, ліхтарів і навіть зброї. На його думку, що цих запасів вистачить, щоб підтримувати життя себе та ще чотирьох членів родини протягом шести місяців. Він поділився списком із 10 речей, які, на його думку, мають бути в кожному домі для виживання у разі катастрофи.

Тривожні рюзкаки з запасами їжі та води Фото: Mirror

"У кожного має бути рюкзак для евакуації з базовими речами. Щонайменше два літри води, аптечка, фільтр для води. І якомога більше їжі — принаймні на три дні в рюкзаку, а вдома ще більше. Ліхтарик, термоковдра, радіо для отримання новин, якщо зникне електроенергія. Якийсь засіб для розпалювання вогню і ніж — щоб, наприклад, загострити палицю або захистити себе. І, нарешті, копії всіх важливих документів, на випадок якщо ви не зможете повернутись додому", — говорить виживальник.

Крім цього, в сховищі чоловіка є великі запаси усіляких речей для надзвичайних ситуацій. Його гараж і підвал містять все: від запасів їжі та води на пів року до джерел резервного живлення та обігріву, спальні мішки, намети, запасне взуття, шкарпетки, кемпінгові плитки та ліхтарі на акумуляторах.

Шахзад навіть має колекцію вогнепальної зброї, на яку має офіційний дозвіл — на випадок, якщо після катастрофи ситуація стане небезпечною. Він зберігає сировинні продукти — борошно, рис і квасолю — які підходять для довгострокового харчування. Він запакував їх у 25-літрові відра, бо такі продукти можуть зберігатися роками за належних умов.

Запаси продуктів у сховку чоловіка Фото: Mirror Відра з продуктами тривалого зберігання Фото: Mirror

"Є така річ, яку роблять "преппери": ви кладете сухі продукти в мішки з майлару з кисневими поглиначами — їх легко можна купити на Amazon. Білий рис (тільки білий!) і квасоля можуть зберігатися понад 25 років. А цілозернове біле борошно — до 10 років, якщо зберігати у прохолодному сухому місці в герметичних відрах", — розкриває секрети зберігання чоловік.

У нього також є десятки літрів води в пляшках, які він докуповує щоразу, коли він йде в супермаркет. Сам виживальник додає, що просто поступово купував усе потрібне та радить кожному мати принаймні двотижневий запас їжі та води, базову аптечку, ліхтарик, обігрівач на пропані й плитку, джерела резервного живлення — сонячну панель і павербанки з батарейками.

Хоча деякі вважають його підготовку надмірною, Шахзад каже, що на 70% впевнений, що всі ці запаси знадобляться до 2030 року.

"З того, що я читав, у найближчі п’ять років відбудеться велике відключення електромережі. Або ж катастрофічна кібератака. Або нова пандемія. Або природна катастрофа", — відверто говорить британець

Раніше Фокус розповідав, що чоловік готується до кінця світу понад 10 років. Батько двох дітей, 33-річний Денн Гросс переконаний, що найбільша біда — це не катастрофи чи війни, а непідготовленість людей до них.

Згодом стало відомо, як виживальники готуються до Третьої світової війни. Найпопулярнішою зброєю став арбалет, а також популярні протигази, сублімовані продукти і йодистий калій. Ще виживальники Канади рекомендують придбати важкий ліхтарик.