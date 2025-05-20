Арбалет для апокаліпсису: як виживальники готуються до Третьої світової війни

Найпопулярнішою зброєю став арбалет, а також популярні протигази, сублімовані продукти і йодистий калій. Ще виживальники Канади рекомендують обзавестися важким ліхтариком.

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Про це пише The Guardian.

Колись підготовка до апокаліпсису була заняттям для параноїків. Тепер, коли кібератаки, кліматичні катаклізми, загрози ядерного удару і Третя світова війна стали реальністю, готуватися до найгіршого вже здається необхідною передбачливістю.

"Усе почалося з коронавірусу, і люди не шукали рулонів туалетного паперу, якщо можна так висловитися", — каже Джастін Джонс, керівник онлайн-магазину UK Prepping Shop, асортимент якого варіюється від сублімованої їжі та заводних радіоприймачів до арбалетів і бронежилетів.

Арбалети стали дуже популярними після "Ходячих мерців" Фото: скриншот

Бізнес процвітає, за його словами і армія "виживальників" зростає. За словами Джастіна, європейський, або британський виживальник відрізняється від свого побратима зі США. Тут найпопулярнішою зброєю є арбалет, а не вогнепальна зброя. І до апокаліпсису готуються не тільки колишні військові з глибинки, а люди, які готуються до найгіршого сценарію.

Коли Росія вторглася в Україну, каже Джастін Джонс, то "ми розпродали як божевільні протигази, засоби ядерного захисту, таблетки калію. Ми зробили місячну торгівлю за півтора дня. Це все було військового зразка".

Його колега Лео каже, що після початку повномасштабної війни в Україні продажі корисних для виживання речей підскочили.

"Коли почалося вторгнення РФ в Україну, це були пайки, також люди скуповували арбалети швидше, ніж мені б хотілося", — згадує він.

Бушра Шехзад, яка вивчає побут виживальників для здобуття докторського ступеня з маркетингу та поведінки споживачів у Ньюкаслському університеті, зазначає, що виживальники не істеричні й дуже поінформовані. Або, можливо, друге призводить до першого.

Виживальники запасаються всім, що може стати в пригоді під час апокаліпсису Фото: Соцсети

"У них є низка турбот — геополітика, економіка, клімат. Міжнародна політика теж. Вони дуже начитані, набагато більше за інших цікавляться тим, що відбувається навколо них", — каже Бушра.

Коли в Іспанії та Португалії почалися відключення електроенергії, то дуже популярними стали заводні динамо-радіоприймачі на сонячних батареях.

"Зазвичай я продаю близько 10 штук на тиждень; за один день я продав 40 штук — це був увесь мій запас", — згадує Джонс.

До апокаліпсису готуються і в Канаді. Тамтешні виживальники вважають, що існуватимуть за рахунок полювання та збирання. І вони дають поради для тих, хто поки що не знає, як буде виживати.

Стали популярними курси з виживання в дикій природі Фото: Соцсети

"Ви знаєте людей у вашій спільноті, які стануть проблемою, якщо і коли верховенство закону більше не буде чинним. У вас є резервний генератор енергії. У вас є карта місць, які ви можете обшукати після апокаліпсису. Ви часто ловите себе на тому, що дивитеся на своїх колег і думаєте: "Цікаво, як довго вони протягнуть?" — каже один із них.

Сам Джастін Джонс каже, що вже зробив запаси.

"У мене вдома багато речей. Сублімована їжа, вода, засоби першої допомоги, готові до вживання страви, йодистий калій, протигази. Звичайне спорядження для виживання, за винятком того, що в мене немає ножів", — він зазначає, що канадські вижівальщікі зазвичай носять із собою щонайменше два ножі, багатофункціональний інструмент і ліхтарик, досить важкий, щоб у будь-який час використовувати його як зброю.

Сухі пайки — перше, чим запасаються виживальники Фото: militaryarms

"Щойно ви починаєте думати про катастрофу, що насувається, вам, напевно, важко зрозуміти, коли слід зупинитися", — похмуро жартує Джонс.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як мільярдери готуються до апокаліпсису і Третьої світової війни. Вони будують укріплені особняки, які за необхідності можна перетворити на справжні фортеці.

А біля Вашингтона у США будують розкішний притулок для обраних "членів клубу". Сховатися від глобальної катастрофи там зможуть тільки дуже багаті люди.