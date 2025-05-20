Арбалет для апокалипсиса: как выживальщики готовятся к Третьей мировой войне

Самым популярным оружием стал арбалет, а также популярны противогазы, сублимированные продукты и йодистый калий. Еще выживальщики Канады рекомендую обзавестись тяжелым фонариком.

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Об этом пишет The Guardian.

Когда-то подготовка к апокалипсису была занятием для параноиков. Теперь, когда кибератаки, климатические катаклизмы, угрозы ядерного удара и Третья мировая война стали реальностью, готовиться к наихудшему уже кажется необходимой предусмотрительностью.

"Все началось с коронавируса, и люди не искали рулоны туалетной бумаги, если можно так выразиться", — говорит Джастин Джонс, управляющий онлайн-магазином UK Prepping Shop, ассортимент которого варьируется от сублимированной еды и заводных радиоприемников до арбалетов и бронежилетов.

Арбалеты стали очень популярны после "Ходячих мертвецов" Фото: скриншот

Бизнес процветает, по его словам и армия "выживальщиков" растет. По словам Джастина, европейский, или британский выживальщик отличается от своего собрата из США. Тут самым популярным оружием является арбалет, а не огнестрельное оружие. И к апокалипсису готовятся не только бывшие военные из глубинки, а люди, которые готовятся к худшему сценарию.

Когда Россия вторглась в Украину, говорит Джастин Джонс, то "мы распродали как сумасшедшие противогазы, средства ядерной защиты, таблетки калия. Мы сделали месячную торговлю за полтора дня. Это все было военного образца".

Его коллега Лео говорит, что после начала полномасштабной войны в Украине продажи полезных для выживания вещей подскочили.

"Когда началось вторжение РФ в Украину, это были пайки, также люди скупали арбалеты быстрее, чем мне бы хотелось", — вспоминает он.

Бушра Шехзад, которая изучает быт выживальщиков для получения докторской степени по маркетингу и поведению потребителей в Ньюкаслском университете, отмечает, что выживальщики не истеричны и очень информированы. Или, может быть, второе приводит к первому.

Выживальщики запасаются всем, что может пригодиться при апокалипсисе Фото: Соцсети

"У них есть ряд забот — геополитика, экономика, климат. Международная политика тоже. Они очень начитаны, гораздо больше других интересуются тем, что происходит вокруг них", — говорит Бушра.

Когда в Испании и Португалии начались отключения электроэнергии, то очень популярны стали заводные динамо-радиоприемники на солнечных батареях.

"Обычно я продаю около 10 штук в неделю; за один день я продал 40 штук — это был весь мой запас", — вспоминает Джонс.

К апокалипсису готовятся и в Канаде. Тамошние выживальщики считают, что будут существовать за счет охоты и собирательства. И они дают советы для тех, кто пока еще не знает, как будет выживать.

Стали популярны курсы по выживанию в дикой природе Фото: Соцсети

"Вы знаете людей в вашем сообществе, которые станут проблемой, если и когда верховенство закона больше не будет в силе. У вас есть резервный генератор энергии. У вас есть карта мест, которые вы можете обыскать после апокалипсиса. Вы часто ловите себя на том, что смотрите на своих коллег и думаете: "Интересно, как долго они протянут?" – говорит один из них.

Сам Джастин Джонс говорит, что уже сделал запасы.

"У меня дома много вещей. Сублимированная еда, вода, средства первой помощи, готовые к употреблению блюда, йодистый калий, противогазы. Обычное снаряжение для выживания, за исключением того, что у меня нет ножей", — он отмечает, что канадские выживальщики обычно носят с собой как минимум два ножа, многофункциональный инструмент и фонарик, достаточно тяжелый, чтобы в любое время использовать его в качестве оружия.

Сухие пайки - первое, чем запасаются выживальщики Фото: militaryarms

"Как только вы начинаете думать о надвигающейся катастрофе, вам наверняка трудно понять, когда следует остановиться", — мрачно шутит Джонс.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как миллиардеры готовятся к апокалипсису и Третьей мировой войне. Они строят укрепленные особняки, которые при необходимости можно превратить в настоящие крепости.

А возле Вашингтона в США строят роскошное убежище для избранных "членов клуба". Спрятаться от глобальной катастрофы там смогут только очень богатые люди.