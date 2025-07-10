"Теряю сон": владелец дома покрасил фасад в новый цвет и пожалел об этом (фото)

Новая краска на фасаде довела владельца до бессонницы. Мужчина хотел покрасить дом в спокойный серый, но получил "слишком зеленый".

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Владелец дома, недавно покрасивший свое жилье в оттенок Sherwin-Williams Connected Gray, пожаловался на Reddit, что не может смириться с итоговым результатом. Пользователей форума это только восхитило.

Пост с заголовком "Теряю сон из-за выбранного мной цвета" появился в сабреддите r/ExteriorDesign.

Как объяснил автор публикации, под ником u/NayaMon, он ожидал более приглушенный и серый цвет, но на солнце "Connected Gray" внезапно заиграл ярко-зелеными нотами. Особенно резким оказался контраст с гаражными воротами, которые все еще остались розовыми.

"Думаю, моя паника во многом связана с тем, что я еще не покрасил гаражные ворота, да и просто не привык к этому", — признался он.

Цвет оказался слишком ярким Фото: Reddit

Несмотря на свое замешательство, домовладелец отметил, что уже начал свыкаться с новым обликом. А поддержка пользователей форума сыграла не последнюю роль.

"Это потрясающе", "Выглядит великолепно! Отдохните немного", "Цвет дома и отделка выглядят отлично, но гаражные ворота… нет", "Покрасьте гаражные ворота в цвет основного дома — и тогда именно дом, а не ворота, станет звездой", — писали они.

На фоне стремительно растущих расходов на ремонт в США, только с 2020 по 2023 год средняя стоимость обновления жилья выросла с 15 до 24 тысяч долларов, даже такие "мелочи", как выбор цвета фасада, могут вызывать стресс.

"Я понимаю, что мне очень повезло жить в этом доме, и что это определенно не то, из-за чего мне следует переживать… Но я над этим работаю", — добавил автор, завершая свой пост с ноткой самоиронии.

Ранее Фокус сообщал, что супруги переделали гараж в дом для сына, а потом сделали на этом бизнес. Общий бюджет составил около 69 000 долларов (почти 2,9 млн гривен), что было больше, чем планировалось, но все же гораздо дешевле, чем нанимать подрядчиков

Также стало известно, что женщина переехала в новый дом и заметила, что за ней следят. Она утверждает, что за ее забором кто-то живет и наблюдает за ней. Полиция обнаружила в зарослях признаки того, что там действительно кто-то находился.