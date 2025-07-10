"Втрачаю сон": власник будинку пофарбував фасад у новий колір і пошкодував про це (фото)

Нова фарба на фасаді довела власника до безсоння. Чоловік хотів пофарбувати будинок у спокійний сірий, але отримав "занадто зелений".

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Власник будинку, який нещодавно пофарбував своє житло у відтінок Sherwin-Williams Connected Gray, поскаржився на Reddit, що не може змиритися з підсумковим результатом. Користувачів форуму це тільки захопило.

Пост із заголовком "Втрачаю сон через обраний мною колір" з'явився в сабреддіті r/ExteriorDesign.

Як пояснив автор публікації, під ніком u/NayaMon, він очікував більш приглушений і сірий колір, але на сонці "Connected Gray" раптово заграв яскраво-зеленими нотами. Особливо різким виявився контраст із гаражними воротами, які все ще залишилися рожевими.

"Думаю, моя паніка багато в чому пов'язана з тим, що я ще не пофарбував гаражні ворота, та й просто не звик до цього", — зізнався він.

Колір виявився занадто яскравим Фото: Reddit

Попри своє замішання, домовласник зазначив, що вже почав звикати до нового вигляду. А підтримка користувачів форуму зіграла не останню роль.

"Це приголомшливо", "Виглядає чудово! Відпочиньте трохи", "Колір будинку та оздоблення мають чудовий вигляд, але гаражні ворота... ні", "Пофарбуйте гаражні ворота в колір основного будинку — і тоді саме будинок, а не ворота, стане зіркою", — писали вони.

На тлі стрімкого зростання витрат на ремонт у США, тільки з 2020 по 2023 рік середня вартість оновлення житла зросла з 15 до 24 тисяч доларів, навіть такі "дрібниці", як вибір кольору фасаду, можуть спричиняти стрес.

"Я розумію, що мені дуже пощастило жити в цьому будинку, і що це, безумовно, не те, через що мені слід переживати... Але я над цим працюю", — додав автор, завершуючи свій пост із ноткою самоіронії.

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя переробило гараж на будинок для сина, а потім зробило на цьому бізнес. Загальний бюджет склав близько 69 000 доларів (майже 2,9 млн гривень), що було більше, ніж планувалося, але все ж набагато дешевше, ніж наймати підрядників

Також стало відомо, що жінка переїхала в новий будинок і помітила, що за нею стежать. Вона стверджує, що за її парканом хтось живе і спостерігає за нею. Поліція виявила в заростях ознаки того, що там дійсно хтось перебував.