Семья наткнулась на загадочный контейнер в лесу: внутри их ждали странные вещи (фото)

Семья из Северной Каролины (США) обнаружила загадочный грузовой контейнер, спрятанный на опушке леса своего нового участка в Аппалачских горах. Внутри оказались странные и неожиданные находки.

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Семья взялась за восстановление дома, начав с уборки густых зарослей на участке. Об этом супруги из США рассказали в одном из видео в TikTok, где они делятся своими историями.

30-летняя Анна Миллер и ее муж Брок, 27 лет, недавно приобрели 57 акров земли в Западной Вирджинии с целью создать семейное поместье. На территории находится старая хижина в американском стиле, которой, по их оценке, около 120 лет. Семья решила восстановить дом и начала с расчистки сильно заросших участков земли.

После вырубки огромных сорняков они заметили странный объект на опушке леса. Сначала подумали, что это просто тень или мусор, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это был огромный грузовой контейнер.

"Мы были в шоке. Он просто стоял там, среди деревьев, и мы не понимаем, как он туда попал", — рассказала Анна. Единственный путь на участок — через узкий мост и горную тропу.

Внутри были старые строительные материалы Фото: TikTok

Видео с находкой быстро стало вирусным. Оно собрало более 8 миллионов просмотров. Зрители в комментариях настойчиво требовали: "Покажите, что внутри!"

Ответ не заставил себя ждать. Во второй части видео Миллеры заглянули внутрь и нашли старые окна и двери, деревянные молдинги, рождественскую елку, змеиную кожу длиной в метр и бочки с неизвестным содержимым. Некоторые подписчики считают, что в бочках — чистящие растворы.

Семья намерена использовать старинные элементы для восстановления дома, а сам контейнер превратить в хранилище или даже бункер.

"Мы мечтали об этом поместье, и теперь хотим, чтобы оно стало наследием для наших детей", — говорит Анна.

Ранее Фокус сообщал, что супруги переделали гараж в дом для сына, а потом сделали на этом бизнес. Общий бюджет составил около 69 000 долларов (почти 2,9 млн гривен), что было больше, чем планировалось, но все же гораздо дешевле, чем нанимать подрядчиков

Также стало известно, что владелец дома покрасил фасад в новый цвет и пожалел об этом. Выбор цвета довел его до бессонницы. Мужчина хотел покрасить дом в спокойный серый, но получил "слишком зеленый".