Сім'я натрапила на загадковий контейнер у лісі: всередині на них чекали дивні речі (фото)

Сім'я з Північної Кароліни (США) виявила загадковий вантажний контейнер, захований на узліссі своєї нової ділянки в Аппалачських горах. Усередині виявилися дивні й несподівані знахідки.

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Сім'я взялася за відновлення будинку, почавши з прибирання густих заростей на ділянці. Про це подружжя зі США розповіло в одному з відео в TikTok, де вони діляться своїми історіями.

30-річна Анна Міллер та її чоловік Брок, 27 років, нещодавно придбали 57 акрів землі в Західній Вірджинії, щоб створити сімейний маєток. На території знаходиться стара хатина в американському стилі, якій, за їхньою оцінкою, близько 120 років. Сім'я вирішила відновити будинок і почала з розчищення сильно зарослих ділянок землі.

Після вирубки величезних бур'янів вони помітили дивний об'єкт на узліссі. Спочатку подумали, що це просто тінь або сміття, але при найближчому розгляді виявилося, що це був величезний вантажний контейнер.

"Ми були в шоці. Він просто стояв там, серед дерев, і ми не розуміємо, як він туди потрапив", — розповіла Анна. Єдиний шлях на ділянку — через вузький міст і гірську стежку.

Усередині були старі будівельні матеріали Фото: TikTok

Відео зі знахідкою швидко стало вірусним. Воно зібрало понад 8 мільйонів переглядів. Глядачі в коментарях наполегливо вимагали: "Покажіть, що всередині!"

Відповідь не змусила на себе чекати. У другій частині відео Міллери зазирнули всередину і знайшли старі вікна та двері, дерев'яні молдинги, різдвяну ялинку, зміїну шкіру завдовжки в метр і бочки з невідомим вмістом. Деякі підписники вважають, що в бочках — чистячі розчини.

Сім'я має намір використовувати старовинні елементи для відновлення будинку, а сам контейнер перетворити на сховище або навіть бункер.

"Ми мріяли про цей маєток, і тепер хочемо, щоб він став спадщиною для наших дітей", — каже Анна.

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя переробило гараж на будинок для сина, а потім зробило на цьому бізнес. Загальний бюджет склав близько 69 000 доларів (майже 2,9 млн гривень), що було більше, ніж планувалося, але все ж набагато дешевше, ніж наймати підрядників

Також стало відомо, що власник будинку пофарбував фасад у новий колір і пошкодував про це. Вибір кольору довів його до безсоння. Чоловік хотів пофарбувати будинок у спокійний сірий, але отримав "занадто зелений".