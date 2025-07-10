Пара разоблачила "нечестные правила" отеля по выдаче шезлонгов туристам на отдыхе (фото)

Британские супруги Джо и Мартин отправились в курортный городок Салоу, недалеко от Барселоны в Испании. Но во время отдыха в четырехзвездочном отеле H10 Salauris Palace, пара получила "строгую предупредительную карточку".

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Оказалось, что такая система в отеле фактически существует для тех, кто покинул свои места на непродолжительное время, пишет WhatstheJam.

То есть, когда любое лицо оставляет свой шезлонг на время до 30 минут, то человеку выдают предупреждение. В то же время отсутствие более двух часов на месте означает, что никакого наказания за это не будет.

Сообщение от администрации Фото: Jam Press

"Это двойные стандарты в H10 Salauris Palace, Салоу", — написала женщина в соцсетях.

В то же время ситуация вокруг шезлонгов вызвала активный интерес к ситуации в отеле среди пользователей. Джо пожаловалась на туристов, которые использовали большие прищепки, чтобы закрепить полотенца в ветреную погоду.

Джо показывает шезлонги, которые были свободными более двух часов без карточек администрации Фото: Jam Press

"Что это за гигантские прищепки на шезлонгах?! Это меня так раздражало. Раньше же как-то жили без них!", — откровенно говорит британка.

СМИ обратились к комплексу H10 Salauris Palace обратились за комментарием. На момент публикации ответа на запрос журналистов не было.

Реакция пользователей

Корреспонденты в соцсетях тоже выразили свое непонимание ситуации с шезлонгами. Многие юзеры поддержали возмущение женщины и добавили, что в этом есть какая-то непонятная логика.

Больше всего пользователям понравились следующие реплики:

"30 минут? Это же едва хватает, чтобы пойти пообедать";

"Хорошо хоть, что правила вообще есть, но, наверное, лучше было бы установить лимит в час";

"Я бы ту карточку на чей-то другой шезлонг положила";

"То есть два часа иди-гуляй, и ничего? Без комментариев";

"Все просто — хотят ободрать на деньги за шезлонг. Не держите рядом, его отдали другим. И так заработали".

Ранее Фокус рассказывал, что пара забронировала курорт без единого другого гостя. Внезапно оказались, что они было его единственными постояльцами и это стало настоящей мечтой.

Впоследствии стало известно, как отдых пары превратился в ад. Молодожены Фил и Ханна Перкинс поехали в медовый месяц в пятизвездочном отеле в Греции, но вместо романтики получили "ад".