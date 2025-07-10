Пара викрила "нечесні правила" готелю щодо видачі шезлонгів туристам на відпочинку (фото)

Британське подружжя Джо та Мартін вирушили до курортного містечка Салоу, неподалік від Барселони в Іспанії. Та під час відпочинку в чотиризірковому готелі H10 Salauris Palace, пара отримала «сувору попереджувальну картку».

Related video

Виявилося, що така система в готелі фактично існує для тих, хто покинув свої місця на нетривалий час, пише WhatstheJam.

Тобто, коли будь-яка особа залишає свій шезлонг на час до 30 хвилин, то людині видають попередження. Водночас відсутність понад дві години на місці означає, що ніякого покарання за це не буде.

Повідомлення від адміністрації Фото: Jam Press

"Це подвійні стандарти в H10 Salauris Palace, Салоу", — написала жінка в соцмережах.

Водночас ситуація довкола шезлонгів викликала активне зацікавлення ситуацією в готелі серед користувачів. Джо поскаржилася на туристів, які використовували великі прищіпки, щоб закріпити рушники у вітряну погоду.

Джо показує шезлонги, які були вільними понад дві години без карток адміністрації Фото: Jam Press

"Що це за гігантські прищіпки на шезлонгах?! Це мене так дратувало. Раніше ж якось жили без них!", — відверто говорить британка.

ЗМІ звернулися до комплексу H10 Salauris Palace звернулися за коментарем. На момент публікації відповіді на запит журналістів не було.

Реакція користувачів

Дописувачі в соцмережах теж висловили своє нерозуміння ситуації з шезлонгами. Багато юзерів підтримали обурення жінки та додали, що в цьому є якась незрозуміла логіка.

Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"30 хвилин? Це ж ледве вистачає, щоб піти пообідати";

"Добре хоч, що правила взагалі є, але, мабуть, краще було б встановити ліміт у годину";

"Я б ту картку на чийсь інший шезлонг поклала";

"Тобто дві години йди-гуляй, і нічого? Без коментарів";

"Все просто — хочуть обдерти на гроші за шезлонг. Не тримаєте поруч, його віддали іншим. І так заробили".

Раніше Фокус розповідав, що пара забронювала курорт без жодного іншого гостя. Раптово виявилися, що вони було його єдиними постояльцями і це стало справжньою мрією.

Згодом стало відомо, як відпочинок пари перетворився на пекло. Молодята Філ і Ханна Перкінс поїхали у медовий місяць у п'ятизірковому готелі в Греції, але замість романтики отримали "пекло".