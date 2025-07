Девушка поехала на TikTok-свидание в Италию: она не ожидала, как все завершится (фото)

29-летняя британка Джессика Смит случайно познакомилась в TikTok с 24-летней жительницей Италии с именем Индия. После непродолжительного общения, жительница Туманного Альбиона рискнула и решилась поехать в гости к незнакомке, что впоследствии перевернуло ее жизнь.

Джессика говорит, что не все ее близкие были рады этому, и даже мама девушки хотела убедиться, что она не едет в гости к "60-летнему мужчине", сообщает Need to Know.

Британка вспоминает, что все началось со случайного разговора в TikTok об итальянской версии программы "Большой Брат". Незнакомки быстро наладили контакт и начали активно общаться между собой, а через несколько недель девушка решила прилететь в гости к уже новой подруге.

Индия (слева) и Джессика (справа) во время одного из фестивалей Фото: Need to Know

"Когда сошла с самолета, я была ужасно нервной, но очень взволнована. Она выглядела потрясающе, а я была в удобной одежде после перелета. Как бы банально не звучало, именно в тот первый вечер, когда мы пошли вместе проводить время, я уже знала, что это того стоит. Мы сразу нашли общий язык. Искра возникла еще в момент, когда мы увиделись лично. Это было просто невероятно", — рассказывает британка.

По словам Джессики, за четыре дня вместе с Индией они провели множество свиданий: суши, коктейли, винтажные рынки, музеи. Они даже сходили на рейв и отправились в двухчасовую поездку на озеро на пикник.

"Некоторые друзья считали меня сумасшедшей, что я еду так надолго для первой встречи. Мама, конечно, волновалась до безумия — ей это совсем не понравилось. Она попросила адрес, где я остановлюсь, и другую информацию. Я должна была позвонить ей по FaceTime, когда приехала, чтобы показать, что я не в гостях у 60-летнего мужчины", — иронично вспоминает девушка.

Джессика и Индия в Манчестере Фото: Need to Know

Она добавляет, что ее друзья очень поддержали в стремлении поехать в гости. Впоследствии девушка поняла, что чувствует гораздо больше к Индии, чем к подруге. Поэтому через два месяца уже жительница Италии прилетела в Манчестер, и именно тогда они решили начать отношения. Сейчас девушки постоянно путешествуют между Британией и Италией, создают альбомы воспоминаний и планируют новые приключения.

"Этот опыт действительно изменил мое отношение к риску. Я вообще довольно склонна к риску, но никогда раньше не летала в другую страну на свидание — это было немного безумно. Но я очень рада, что сделала это. Конечно, всегда есть риск, когда встречаешься с кем-то за границей, но риск существует и в любой встрече с незнакомцем. Но эта поездка действительно привела к чему-то большему, и я бесконечно благодарна за это. Теперь она — моя девушка", — говорит Джессика.

Пара имеет планы и говорит о совместном будущем Фото: Need to Know

Девушка говорит, что сейчас она учится на курсах преподавания английского как иностранного, чтобы иметь возможность работать где угодно и быть ближе к Индии, а также планирует увидеть со своим близким человеком уже скоро.

"Будущие планы еще не определены, но я скоро начну курс TOEFL, чтобы преподавать английский за рубежом. Она только что закончила университет, поэтому когда определится с дальнейшими шагами, мы все решим вместе — и я очень взволнована тем, что нас ждет впереди", — добавила британка.

