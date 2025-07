Дівчина поїхала на TikTok-побачення до Італії: вона не очікувала, як все завершиться (фото)

29-річна британка Джесіка Сміт випадково познайомилася в TikTok з 24-річною мешканкою Італію з іменем Індія. Після нетривалого спілкування, мешканка Туманного Альбіону ризикнула та наважилася поїхати в гості до незнайомки, що згодом перевернуло її життя.

Джесіка говорить, що не всі її близькі були раді цього, і навіть мама дівчини хотіла переконатися, що вона не їде в гості до "60-річного чоловіка", повідомляє Need to Know.

Британка згадує, що все почалося з випадкової розмови в TikTok про італійську версію програми "Великий Брат". Незнайомки швидко налагодили контакт та почати активно спілкуватися між собою, а за кілька тижнів дівчина вирішила прилетіти в гості до вже нової подруги.

Індія (зліва) та Джесіка (справа) під час одного з фестивалів Фото: Need to Know

"Коли зійшла з літака, я була страшенно нервова, але дуже схвильована. Вона виглядала приголомшливо, а я була в зручному одязі після перельоту. Як би банально не звучало, саме того першого вечора, коли ми пішли разом проводити час, я вже знала, що це того варте. Ми одразу знайшли спільну мову. Іскра виникла ще в момент, коли ми побачились особисто. Це було просто неймовірно", — розповідає британка.

За словами Джесіки, за чотири дні разом з Індією вони провели безліч побачень: суші, коктейлі, вінтажні ринки, музеї. Вони навіть сходили на рейв і вирушили у двогодинну поїздку на озеро на пікнік.

"Деякі друзі вважали мене божевільною, що я їду так надовго для першої зустрічі. Мама, звісно, хвилювалася до нестями — їй це зовсім не сподобалося. Вона попросила адресу, де я зупинюся, й іншу інформацію. Я мала зателефонувати їй по FaceTime, коли приїхала, щоб показати, що я не в гостях у 60-річного чоловіка", — іронічно згадує дівчина.

Джесіка та Індія в Манчестері Фото: Need to Know

Вона додає, що її друзі дуже підтримали в прагненні поїхати в гості. Згодом дівчина зрозуміла, що відчуває значно більше до Індії, ніж до подруги. Тому за два місяці вже мешканка Італії прилетіла до Манчестера, і саме тоді вони вирішили розпочати стосунки. Зараз дівчата постійно мандрують між Британією й Італією, створюють альбоми спогадів і планують нові пригоди.

"Цей досвід справді змінив моє ставлення до ризику. Я взагалі доволі схильна до ризику, але ніколи раніше не літала до іншої країни на побачення — це було трохи шалено. Але я дуже рада, що зробила це. Звісно, завжди є ризик, коли зустрічаєшся з кимось за кордоном, але ризик існує і в будь-якій зустрічі з незнайомцем. Але ця поїздка справді привела до чогось більшого, і я безмежно вдячна за це. Тепер вона — моя дівчина", — говорить Джесіка.

Пара має плани та говорить про спільне майбутнє Фото: Need to Know

Дівчина каже, що зараз вона навчається на курсах викладання англійської як іноземної, щоб мати змогу працювати будь-де й бути ближче до Індії, а також планує побачити зі своєю близькою людиною вже незабаром.

"Майбутні плани ще не визначені, але я незабаром почну курс TOEFL, щоб викладати англійську за кордоном. Вона щойно закінчила університет, тож коли визначиться з подальшими кроками, ми все вирішимо разом — і я дуже схвильована тим, що нас чекає попереду", — додала британка.

