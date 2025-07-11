"Аренда бабушки" в Японии: как женщины 60+ спасают молодежь советами и теплом (видео)

В Японии пожилые женщины все чаще выходят на работу после достижения пенсионного возраста из-за роста стоимости жизни. Сервис OK Obaachan предлагает услугу аренды "бабушки" для выполнения бытовых задач, эмоциональной поддержки и других социальных функций.

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Как пишет Soranews24, по данным Статистического бюро Японии, в Японии работает примерно 9 миллионов 300 тысяч человек старше 65 лет, то есть каждый четвертый пожилой человек остается активным на рынке труда.

На фоне этой тенденции возникла инициатива OK Obaachan — сервис, который предлагает услуги пожилых женщин. За оплату в 3 тысячи 300 йен (примерно 952 гривны) в час плюс фиксированную сумму на транспорт, клиенты могут пригласить "бабушку" для решения самых разных задач: от домашней помощи до участия в сложных жизненных ситуациях. В проекте задействованы более 100 женщин в возрасте от 60 до 94 лет с опытом в кулинарии, коммуникациях, истории, уходе за детьми и даже рукописном написании писем.

На веб-сайте OK Obaachan говорится, что заказы поступают на очень широкий спектр услуг. Например, бабушку могут пригласить научить традиционным блюдам, выступить посредницей в семейном конфликте или просто побыть рядом во время непростых разговоров. Среди запросов — сопровождение при сообщении родителям о гомосексуальности, присутствие во время разрыва отношений или даже помощь в подготовке журналистских материалов, связанных с изменениями в японском обществе.

В репортаже ANN News клиенты поделились собственными впечатлениями от сотрудничества с "арендованными бабушками". Один из пользователей отметил: "Я думаю, что это хороший бизнес. Иногда полезно получить совет от людей, которых ты не знаешь". Другие комментарии были неоднозначными:

"Я думаю, что эффективность действительно зависит от человека. Кажется, это немного случайно".

"Я бы слишком волновался, что моя бабушка упадет или что-то такое".

"В наши дни много здоровых людей за 60. Они все еще могут многое сделать".

"Бедные дедушки... Для них нет службы аренды".

"Я думаю, что важно чувствовать себя нужным".

"Нанимают ли они работниц в сельской местности? Мне за 60, и я заинтересована".

Идея аренды бабушек не всем кажется однозначной, однако сам факт спроса на подобную услугу свидетельствует об актуальности проблемы одиночества, возрастного одиночества и эмоционального голода.

Как пояснили в компании Client Partners, которая запустила сервис, OK Obaachan является частью их специализации — трудоустройство женщин с различными навыками. Компания называет себя "мастерской только для женщин" и предлагает также услуги аренды подруг или "родственниц".

Для тех, кто интересуется "дедушками", в Японии существует отдельный сервис Ossanrental, ориентированный на мужчин среднего возраста (от 30 до 60+ лет). На сайте этой платформы, как отмечается, можно найти много представителей старшего поколения, которые являются популярными среди клиентов.

Напомним, Япония уже несколько лет подряд входит в список стран с самым высоким уровнем старения населения. По официальным оценкам, каждый третий житель страны старше 60 лет, а ожидаемая продолжительность жизни превышает 84 года. Это формирует новые социальные запросы, меняет рынок труда и порождает нестандартные подходы к быту, эмоциональной поддержке и взаимоотношениям.

Как писал Фокус, Япония переживает всплеск количества пожилых женщин-заключенных, причем количество арестованных в возрасте 65 лет и старше за последние годы увеличилось вчетверо. Арестанты ищут в тюрьме компанию, поскольку все чаще сталкиваются с одиночеством во внешнем мире.

Напомним, диетолог Мичико Томиока рассказала, что японцы едят на завтрак каждый день. И это, по ее словам, является залогом долголетия.