"Оренда бабусі" в Японії: як жінки 60+ рятують молодь порадами та теплом (відео)

У Японії літні жінки все частіше виходять на роботу після досягнення пенсійного віку через зростання вартості життя. Сервіс OK Obaachan пропонує послугу оренди "бабусі" для виконання побутових завдань, емоційної підтримки та інших соціальних функцій.

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Як пише Soranews24, за даними Статистичного бюро Японії, в Японії працює приблизно 9 мільйонів 300 тисяч осіб віком понад 65 років, тобто кожен четвертий літній чоловік залишається активним на ринку праці.

На тлі цієї тенденції виникла ініціатива OK Obaachan – сервіс, який пропонує послуги літніх жінок. За оплату в 3 тисячі 300 єн (приблизно 952 гривні) за годину плюс фіксовану суму на транспорт, клієнти можуть запросити "бабусю" для вирішення найрізноманітніших завдань: від домашньої допомоги до участі в складних життєвих ситуаціях. У проєкті залучені понад 100 жінок віком від 60 до 94 років із досвідом у кулінарії, комунікаціях, історії, догляді за дітьми та навіть рукописному написанні листів.

На вебсайті OK Obaachan йдеться, що замовлення надходять на дуже широкий спектр послуг. Наприклад, бабусю можуть запросити навчити традиційних страв, виступити посередницею в сімейному конфлікті або просто побути поруч під час непростих розмов. Серед запитів – супровід при повідомленні батькам про гомосексуальність, присутність під час розриву стосунків або навіть допомога в підготовці журналістських матеріалів, пов’язаних зі змінами у японському суспільстві.

У репортажі ANN News клієнти поділилися власними враженнями від співпраці з "орендованими бабусями". Один із користувачів зазначив: "Я думаю, що це хороший бізнес. Іноді корисно отримати пораду від людей, яких ти не знаєш". Інші коментарі були неоднозначними:

"Я думаю, що ефективність справді залежить від людини. Здається, це трохи випадково".

"Я б надто хвилювався, що моя бабуся впаде чи щось таке".

"У наші дні багато здорових людей за 60. Вони все ще можуть багато чого зробити".

"Бідолашні дідусі… Для них немає служби оренди".

"Я думаю, що важливо відчувати себе потрібним".

"Чи наймають вони працівниць у сільській місцевості? Мені за 60, і я зацікавлена".

Ідея оренди бабусь не всім здається однозначною, проте сам факт попиту на подібну послугу свідчить про актуальність проблеми самотності, міжпоколіннєвої віддаленості та емоційного голоду.

Як пояснили в компанії Client Partners, яка запустила сервіс, OK Obaachan є частиною їхньої спеціалізації – працевлаштування жінок із різноманітними навичками. Компанія називає себе "майстернею лише для жінок" і пропонує також послуги оренди подруг чи "родичок".

Для тих, хто цікавиться "дідусями", в Японії існує окремий сервіс Ossanrental, що орієнтований на чоловіків середнього віку (від 30 до 60+ років). На сайті цієї платформи, як зазначається, можна знайти багато представників старшого покоління, які є популярними серед клієнтів.

Нагадаємо, Японія вже кілька років поспіль входить до списку країн із найвищим рівнем старіння населення. За офіційними оцінками, кожен третій житель країни старший за 60 років, а очікувана тривалість життя перевищує 84 роки. Це формує нові соціальні запити, змінює ринок праці та породжує нестандартні підходи до побуту, емоційної підтримки і взаємостосунків.

Як писав Фокус, Японія переживає сплеск кількості літніх жінок-ув'язнених, до того ж кількість заарештованих у віці 65 років і старше за останні роки збільшилася вчетверо. Арештанти шукають у в'язниці компанію, оскільки дедалі частіше стикаються з самотністю в зовнішньому світі.

Нагадаємо, дієтологиня Мічіко Томіока розповіла, що японці їдять на сніданок щодня. І це, за її словами, є запорукою довголіття.