Таксист "обменял" квартиру на прибрежную виллу стоимостью 4 млн фунтов: в чем его секрет

71-летний Джеймс Моутон из Халла (Великобритания) стал владельцем роскошного прибрежного особняка в Сассексе благодаря розыгрышу Omaze.

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Об этом пишет Daily Star.

Бывший таксист из Халла (Англия) теперь живет мечтой. 71-летний Джеймс Моутон выиграл главный приз розыгрыша Omaze Million Pound House — прибрежный дом в Западном Суссексе стоимостью 4 миллиона фунтов стерлингов (225 млн гривен), а также £250 000 (14,1 млн гривен) наличными.

Дом с четырьмя спальнями, панорамным видом на море, террасами, летней кухней и собственной джакузи стал его без ипотеки и всех юридических расходов.

Оформив подписку на сайте всего за £25 (1 400 гривен), Джеймс неожиданно стал миллионером.

"Это лучшие чаевые, что я когда-либо получал", — с улыбкой делится он.

Гостиная с камином и баром Фото: Omaze Современный особняк с видом на море Фото: Omaze

Моутон, всю жизнь проработавший таксистом и живший в муниципальной однокомнатной квартире, теперь может похвастаться просторной кухней с техникой премиум-класса, гостиной с камином и баром, а также собственным выходом к пляжу.

"Я подвозил людей к таким домам, а теперь сам в нем живу", — говорит он.

Дом расположен в престижном прибрежном районе рядом с магазинами, кафе и железнодорожной станцией с прямым сообщением до Лондона. На территории также расположена отдельная студия для гостей, лодочный сарай и летний душ. В саду — печь для пиццы и зона барбекю.

Планов на будущее Джеймс пока не строит.

"Я могу продать дом и полностью изменить будущее своей семьи, а могу просто наслаждаться пенсией с бокалом пива на шезлонге", — отмечает британец.

Издание отмечает, что помимо личного выигрыша, розыгрыш Omaze принес 4,1 миллиона фунтов стерлингов Ассоциации по борьбе с БАС — смертельным заболеванием, разрушающим нервную систему.

Ранее Фокус сообщал, что супруги переделали гараж в дом для сына, а потом сделали на этом бизнес. Общий бюджет составил около 69 000 долларов (почти 2,9 млн гривен), что было больше, чем планировалось, но все же гораздо дешевле, чем нанимать подрядчиков

Также стало известно, что владелец дома покрасил фасад в новый цвет и пожалел об этом. Выбор цвета довел его до бессонницы. Мужчина хотел покрасить дом в спокойный серый, но получил "слишком зеленый".