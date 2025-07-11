Таксист "обміняв" квартиру на прибережну віллу вартістю 4 млн фунтів: у чому його секрет

71-річний Джеймс Моутон із Галла (Велика Британія) став власником розкішного прибережного особняка в Сассексі завдяки розіграшу Omaze.

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Про це пише Daily Star.

Колишній таксист із Галла (Англія) тепер живе мрією. 71-річний Джеймс Моутон виграв головний приз розіграшу Omaze Million Pound House — прибережний будинок у Західному Суссексі вартістю 4 мільйони фунтів стерлінгів (225 млн гривень), а також £250 000 (14,1 млн гривень) готівкою.

Будинок із чотирма спальнями, панорамним видом на море, терасами, літньою кухнею і власною джакузі став його без іпотеки й всіх юридичних витрат.

Оформивши підписку на сайті всього за £25 (1 400 гривень), Джеймс несподівано став мільйонером.

"Це найкращі чайові, що я коли-небудь отримував", — з усмішкою ділиться він.

Вітальня з каміном і баром Фото: Omaze Сучасний особняк із видом на море Фото: Omaze

Моутон, який все життя пропрацював таксистом і жив у муніципальній однокімнатній квартирі, тепер може похвалитися просторою кухнею з технікою преміум-класу, вітальнею з каміном і баром, а також власним виходом до пляжу.

"Я підвозив людей до таких будинків, а тепер сам у ньому живу", — каже він.

Будинок розташований у престижному прибережному районі поруч із магазинами, кафе і залізничною станцією з прямим сполученням до Лондона. На території також розташована окрема студія для гостей, човновий сарай і літній душ. У саду — піч для піци та зона барбекю.

Планів на майбутнє Джеймс поки що не будує.

"Я можу продати будинок і повністю змінити майбутнє своєї сім'ї, а можу просто насолоджуватися пенсією з келихом пива на шезлонгу", — зазначає британець.

Видання зазначає, що крім особистого виграшу, розіграш Omaze приніс 4,1 мільйона фунтів стерлінгів Асоціації з боротьби з БАС — смертельним захворюванням, що руйнує нервову систему.

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя переробило гараж на будинок для сина, а потім зробило на цьому бізнес. Загальний бюджет склав близько 69 000 доларів (майже 2,9 млн гривень), що було більше, ніж планувалося, але все ж набагато дешевше, ніж наймати підрядників

Також стало відомо, що власник будинку пофарбував фасад у новий колір і пошкодував про це. Вибір кольору довів його до безсоння. Чоловік хотів пофарбувати будинок у спокійний сірий, але отримав "занадто зелений".