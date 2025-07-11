В Италии поймали преступника за кражу из местного Версаля: нанес серьезный ущерб (фото)

10 июля подразделение карабинеров в Неаполе задержало мужчину, которого подозревают в краже из местного Королевского дворца в Казерте. Этот памятник архитектуры построен в 18-м веке принадлежал Карлу Бурбону и входит в список мирового наследия ЮНЕСКО.

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Впоследствии правоохранители указали, что подозреваемый придумал систему "кражи государственной воды" из одного из акведуков вблизи дворца, сообщает издание ANSA.

Как пишут журналисты, администрация заведения обратилась к карабинерам с запросом о том, что в фонтанах и бассейнах не хватает достаточного объема воды, и заподозрили вероятную кражу. Правоохранители начали расследование и обнаружили, что подозреваемый незаконно подвел трубу и подключился к акведуку "Каролина" (также известный как акведук Ванвителли).

Преступник воровал воду из акведука Каролина, который питал водные объекты дворца Фото: Wikipedia

Так подозреваемый смог транспортировать воду к ряду сельскохозяйственных территорий. Вода доходила от трубы до 1000 литровой цистерны, откуда ею поливали шесть участков.

Карабинеры установили, что ряд участков принадлежал одной из местных религиозных организаций. Полиции удалось выйти на след преступника, после чего он был арестован и отправлен под домашний арест. На время расследования правоохранители перекрыли трубу, а также конфисковали цистерну, шесть земельных участков и другое имущество, которое было причастно к краже.

В музее Королевского дворца в Казерте благодарны за быструю реакцию карабинеров, но признают, что преступные действия уже нанесли серьезный ущерб. Сейчас на территории дворца ощущается "серьезная нехватка воды" во всех водопадах, фонтанах и бассейнах, а газоны памятника уже успели пожелтеть.

Представители музея говорят, что без стационарного полива уже пострадали сады и территории с декоративными растениями площадью в 120 га. Сейчас городская администрация и руководство комплекса пытаются найди дополнительные источники снабжения водой и сохранить садовые угодья.

Ранее Фокус сообщал, как в Нидерландах взорвали галерею и украли работы Энди Уорхола. Специалисты говорят, что преступникам не получится их продать по ряду причин.

Впоследствии стало известно, что суд вынес приговор по краже из дворца Черчилля. Двое мужчин, которые украли унитаз из 18-каратного золота стоимостью 6,4 млн долларов из дворца Бленхейм в Англии, получили тюремные сроки.