В Італії впіймали злочинця за крадіжку з місцевого Версалю: завдав серйозної шкоди (фото)
10 липня підрозділ карабінерів у Неаполі затримав чоловіка, якого підозрюють в крадіжці з місцевого Королівського палацу в Казерті. Ця пам'ятка архітектури збудована у 18-му сторіччі належала Карлу Бурбону та входить списку світової спадщини ЮНЕСКО.
Згодом правоохоронці вказали, що підозрюваний придумав систему "крадіжки державної води" з одного з акведуків поблизу палацу, повідомляє видання ANSA.
Як пишуть журналісти, адміністрація закладу завернулася до карабінерів з запитом про те, що в фонтанах і басейнах не вистачає достатнього об'єму води, і запідозрили ймовірну крадіжку. Правоохоронці почали розслідування та виявили, що підозрюваний незаконно підвів трубу та під’єднався до акведука "Кароліна" (також відомий як акведук Ванвітеллі).
Так підозрюваний зміг транспортувати воду до низки сільськогосподарських територій. Вода доходила від труби до 1000 літрової цистерни, звідки нею поливали шість ділянок.
Карабінери встановили, що низка ділянок належала одній з місцевих релігійних організацій. Поліції вдалося вийти на слід злочинця, після чого його було заарештовано та відправлено під домашній арешт. На час розслідування правоохоронці перекрили трубу, а також конфіскували цистерну, шість земельних ділянок та інше майно, яке було причетне до крадіжки.
В музеї Королівського палацу в Казерті вдячні за швидку реакцію карабінерів, але визнають, що злочинні дії вже завдали серйозної шкоди. Нині на території палацу відчувається "серйозна нестача води" в усіх водоспадах, фонтанах і басейнах, а газони пам'ятки вже встигли пожовтіти.
Представники музею кажуть, що без стаціонарного поливання вже постраждали сади та території з декоративними рослинами площею в 120 га. Наразі міська адміністрація та керівництво комплексу намагаються знайди додаткові джерела постачання води та зберегти садові угіддя.
Раніше Фокус повідомляв, як у Нідерландах підірвали галерею і вкрали роботи Енді Воргола. Фахівці кажуть, що злочинцям не вийде їх продати з низки причин.
Згодом стало відомо, що суд виніс вирок щодо крадіжки з палацу Черчилля. Двоє чоловіків, які вкрали унітаз із 18-каратного золота вартістю 6,4 млн доларів із палацу Бленхейм в Англії, отримали тюремні терміни.