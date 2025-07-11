В Італії впіймали злочинця за крадіжку з місцевого Версалю: завдав серйозної шкоди (фото)

10 липня підрозділ карабінерів у Неаполі затримав чоловіка, якого підозрюють в крадіжці з місцевого Королівського палацу в Казерті. Ця пам'ятка архітектури збудована у 18-му сторіччі належала Карлу Бурбону та входить списку світової спадщини ЮНЕСКО.

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Згодом правоохоронці вказали, що підозрюваний придумав систему "крадіжки державної води" з одного з акведуків поблизу палацу, повідомляє видання ANSA.

Як пишуть журналісти, адміністрація закладу завернулася до карабінерів з запитом про те, що в фонтанах і басейнах не вистачає достатнього об'єму води, і запідозрили ймовірну крадіжку. Правоохоронці почали розслідування та виявили, що підозрюваний незаконно підвів трубу та під’єднався до акведука "Кароліна" (також відомий як акведук Ванвітеллі).

Злочинець крав воду з акведука Кароліна, який живив водні об'єкти палацу Фото: Wikipedia

Так підозрюваний зміг транспортувати воду до низки сільськогосподарських територій. Вода доходила від труби до 1000 літрової цистерни, звідки нею поливали шість ділянок.

Карабінери встановили, що низка ділянок належала одній з місцевих релігійних організацій. Поліції вдалося вийти на слід злочинця, після чого його було заарештовано та відправлено під домашній арешт. На час розслідування правоохоронці перекрили трубу, а також конфіскували цистерну, шість земельних ділянок та інше майно, яке було причетне до крадіжки.

В музеї Королівського палацу в Казерті вдячні за швидку реакцію карабінерів, але визнають, що злочинні дії вже завдали серйозної шкоди. Нині на території палацу відчувається "серйозна нестача води" в усіх водоспадах, фонтанах і басейнах, а газони пам'ятки вже встигли пожовтіти.

Представники музею кажуть, що без стаціонарного поливання вже постраждали сади та території з декоративними рослинами площею в 120 га. Наразі міська адміністрація та керівництво комплексу намагаються знайди додаткові джерела постачання води та зберегти садові угіддя.

Раніше Фокус повідомляв, як у Нідерландах підірвали галерею і вкрали роботи Енді Воргола. Фахівці кажуть, що злочинцям не вийде їх продати з низки причин.

Згодом стало відомо, що суд виніс вирок щодо крадіжки з палацу Черчилля. Двоє чоловіків, які вкрали унітаз із 18-каратного золота вартістю 6,4 млн доларів із палацу Бленхейм в Англії, отримали тюремні терміни.